誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

▲高雄男子和2少女視訊裸聊，還將影片外洩傳給網友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄吳姓男子在臉書認識一名13歲少女，明知對方未成年，竟還與少女發生性行為，並要求少女自拍裸照、自慰影片給他看，吳男為滿足個人性慾，還加碼要求少女在下體塞小黃瓜、薯條等異物，少女反應下體腫痛流血，吳男也不讓她停下，還會興奮喊他是「母狗」，警方調查後，發現還有另名12歲少女也被吳男話術拐騙拍裸照。高雄地院依引誘少年自行拍攝性影像罪等19項罪名，重判吳男11年10月有期徒刑。

根據判決指出，吳姓男子於2023年9月間透過臉書認識一名13歲少女，兩人進一步聊天後，吳男多次要求少女自拍裸照及自慰影片傳送給他觀看，且進一步在少女住處撫摸她的陰部並與少女發生性交行為，並趁少女睡覺時偷拍她的裸體影像。

吳姓男子取得少女的裸照後，近一步要求少女跟他視訊裸聊，還要少女自慰錄成影片傳給他看，否則就會外流她先前的裸照。少女擔心影像外流便配合拍片，沒想到吳男行徑越發惡劣，竟要求少女在視訊時，將小黃瓜、薯條、情趣用品等物插入陰道。

▲少女被迫配合表演。（示意圖／翻攝pixabay網站）



少女曾多次向吳姓男子表示「腫起來那裡會痛」、「好累想休息」，甚至告知「陰道流血」，但吳男視若無睹，過程中更以「母狗」等詞辱罵她，兩人互動長達1年半。

警方調查時，發現吳男在2024年5月也在臉書結識一名12歲少女，他以贈送手機為誘餌，要求少女拍攝裸照及與其視訊自慰。吳男甚至未經2名少女同意，將含有兩人臉部特徵及裸露私密部位的性影像，透過LINE傳送給多名網友觀看。

高雄地院審理時，13歲少女的父親痛訴，女兒事發後出現自殘行為，甚至說「不想活了」。法官認為，吳男明知2名少女都未成年，卻為滿足一己私欲犯下多起性剝削犯行，惡性重大。吳男雖坦承犯行，但2名少女堅持告到底。

法院最後依三項對未滿14歲女子為性交罪、一項對未滿14歲女子為猥褻罪、一項對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、三項製造少年性影像罪、三項引誘少年自行拍攝性影像罪、三項脅迫使少年自行拍攝性影像罪、四項供人觀覽少年性影像罪、一項引誘少年為有對價之猥褻行為罪，共計19項罪名，將他合併判處11年10月有期徒刑，全案仍可上訴。