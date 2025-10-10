　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

▲▼滑手機,傳訊息,渣男,男友,直男,傳LINE。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲高雄男子和2少女視訊裸聊，還將影片外洩傳給網友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄吳姓男子在臉書認識一名13歲少女，明知對方未成年，竟還與少女發生性行為，並要求少女自拍裸照、自慰影片給他看，吳男為滿足個人性慾，還加碼要求少女在下體塞小黃瓜、薯條等異物，少女反應下體腫痛流血，吳男也不讓她停下，還會興奮喊他是「母狗」，警方調查後，發現還有另名12歲少女也被吳男話術拐騙拍裸照。高雄地院依引誘少年自行拍攝性影像罪等19項罪名，重判吳男11年10月有期徒刑。

根據判決指出，吳姓男子於2023年9月間透過臉書認識一名13歲少女，兩人進一步聊天後，吳男多次要求少女自拍裸照及自慰影片傳送給他觀看，且進一步在少女住處撫摸她的陰部並與少女發生性交行為，並趁少女睡覺時偷拍她的裸體影像。

吳姓男子取得少女的裸照後，近一步要求少女跟他視訊裸聊，還要少女自慰錄成影片傳給他看，否則就會外流她先前的裸照。少女擔心影像外流便配合拍片，沒想到吳男行徑越發惡劣，竟要求少女在視訊時，將小黃瓜、薯條、情趣用品等物插入陰道。

▲嚴姓男子去年10月找來傳播妹陪酒，期間2度發生性行為，事後卻挨告強制性交。（示意圖／翻攝pixabay網站）

▲少女被迫配合表演。（示意圖／翻攝pixabay網站）

少女曾多次向吳姓男子表示「腫起來那裡會痛」、「好累想休息」，甚至告知「陰道流血」，但吳男視若無睹，過程中更以「母狗」等詞辱罵她，兩人互動長達1年半。

警方調查時，發現吳男在2024年5月也在臉書結識一名12歲少女，他以贈送手機為誘餌，要求少女拍攝裸照及與其視訊自慰。吳男甚至未經2名少女同意，將含有兩人臉部特徵及裸露私密部位的性影像，透過LINE傳送給多名網友觀看。

高雄地院審理時，13歲少女的父親痛訴，女兒事發後出現自殘行為，甚至說「不想活了」。法官認為，吳男明知2名少女都未成年，卻為滿足一己私欲犯下多起性剝削犯行，惡性重大。吳男雖坦承犯行，但2名少女堅持告到底。

法院最後依三項對未滿14歲女子為性交罪、一項對未滿14歲女子為猥褻罪、一項對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、三項製造少年性影像罪、三項引誘少年自行拍攝性影像罪、三項脅迫使少年自行拍攝性影像罪、四項供人觀覽少年性影像罪、一項引誘少年為有對價之猥褻行為罪，共計19項罪名，將他合併判處11年10月有期徒刑，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
菲7.4強震狂晃畫面曝光！　民眾尖叫逃
國慶姊弟！台中媽8年前生女寶　弟弟今晨報到
「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死
偷走4千元「佳德鳳梨酥」！　兩手空空逛東區畫面曝光
林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！　應援急下台
檢舉韓星男友酒駕！　女友被發現陳屍家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

彰化聯結車追尾大貨車！車頭噴落變形駕駛受困　驚悚畫面曝

桃園醉漢騎車上班撞公車「茫到說不出話」　酒測值破表下場曝

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

台中警酒駕撞前車！險害孕婦「就地生產」　法官重判不給緩刑

6國中生自行車出遊！139縣道摔車全身傷　超車同學不慎釀禍

外送員幫轉寄包裹「覺得怪怪的」　下場要關3個月、罰2萬

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

彰化聯結車追尾大貨車！車頭噴落變形駕駛受困　驚悚畫面曝

桃園醉漢騎車上班撞公車「茫到說不出話」　酒測值破表下場曝

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

台中警酒駕撞前車！險害孕婦「就地生產」　法官重判不給緩刑

6國中生自行車出遊！139縣道摔車全身傷　超車同學不慎釀禍

外送員幫轉寄包裹「覺得怪怪的」　下場要關3個月、罰2萬

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

郝龍斌喊遭網軍攻擊！　詹江村引王世堅金句酸「哭什麼哭沒出息」

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款　展演輕盈穿搭攻略　怎麼穿都一搭即配！

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

【以為到了瓦甘達】中秋連假網紅黑龍率領甘比亞大軍赴花蓮救災

社會熱門新聞

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

快訊／南港citylink驚傳砍人！19歲男停車場遇襲中刀

神說吸金45億鈔票磚曝光　兩波起訴64人

即／員林國慶夜送肉粽　路線強碰煙火車流

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

即／宮廟姊妹花遭控詐女代書1.6億　3人訊後請回

雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤

立委林宜瑾騙助理費　16年詐1412萬慘了

瑞芳礦洞驚見「戴頭燈」人骨　初判死亡逾半年

新北涉虐幼師否認犯案！複訊後3萬元交保

「牙痛男」舉手站路中被撞　四肢骨折慘死

男陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場曝

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

更多熱門

相關新聞

國慶升旗移師澄清湖！陳其邁曝：全台首例「高球場變公園」

國慶升旗移師澄清湖！陳其邁曝：全台首例「高球場變公園」

今（10）日國慶日，高雄市政府舉行升旗典禮，不過地點並非市府前廣場，而是首度移師澄清湖畔舉行。市長陳其邁親自主持升旗，他透露這項調整背後的關鍵原因，是希望透過國慶假期，鼓勵市民多運動、親近大自然，「今天把升旗典禮移到澄清湖，最主要也是希望大家利用假期多到郊外走走」。

六合夜市缽缽雞飄酸味！夫妻怨：沒熟害腹瀉　

六合夜市缽缽雞飄酸味！夫妻怨：沒熟害腹瀉　

少年「嘴秋」網路虧妹　男友設局砍殺

少年「嘴秋」網路虧妹　男友設局砍殺

即／宮廟姊妹花遭控詐女代書1.6億　3人訊後請回

即／宮廟姊妹花遭控詐女代書1.6億　3人訊後請回

被控逼死女代書！鳳山宮廟姊妹花遭拘提到案

被控逼死女代書！鳳山宮廟姊妹花遭拘提到案

關鍵字：

高雄性交未成年裸聊裸照

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面