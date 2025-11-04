　
地方 地方焦點

斜紋夜蛾肆虐高屏田區威脅綠金毛豆　農改場籲及早防治

▲斜紋夜蛾棲息葉片。（圖／高雄區農改場提供）

▲受性費洛蒙引誘來的成蟲。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

毛豆為我國重要「綠金作物」也是高屏地區的重要產業，每年外銷3萬2千公噸以上，產值超過23億5仟萬元。高雄區農業改良場近期的病蟲害調查，發現斜紋夜蛾族群密度上升，部分田區嚴重受害，呼籲農友務必加強巡田與防治作業，以降低損失。

▲斜紋夜蛾棲息葉片。（圖／高雄區農改場提供）

高雄農改場羅正宗場長表示，斜紋夜蛾為雜食性害蟲，成蟲體色為灰褐色，幼蟲體色變異大且具黑色斑紋。初齡幼蟲常群聚集於葉片背面取食，受害葉片呈現薄膜狀；三齡以後的幼蟲於白天多潛伏於葉片間或土壤中，到了夜間才活動取食，因此又稱「夜盜蟲」。該害蟲族群密度高及取食量大，因此造成葉片嚴重損害，若未及時防治，因葉片大量受害而導致作物生育受阻與產量損失。

高雄農改場提醒，定時監測與早期防治是降低斜紋夜蛾危害的關鍵。為防範本害蟲，可於田區設置性費洛蒙誘蟲器監測田間族群密度，發現卵塊或初齡幼蟲可進行人工移除，減少族群大發生風險。若田區已發生大面積幼蟲危害，可參考選用植保手冊中核准於豆科豆菜類的夜蛾類防治藥劑，如10%賽滅寧可溼性粉劑（稀釋3,000倍）、18.4%剋安勃水懸劑（稀釋2,500倍）或4.4%祿芬隆乳劑（稀釋1,500倍）等藥劑進行施藥防治。若農友對害蟲鑑定或其發生生態有疑問，可撥打高雄農改場病蟲害診斷專線（08-7389060），或洽植保研究室，由專業人員提供協助與建議。

