國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

秋田縣「熊出沒」累計3死56傷！　自衛隊明起出動支援

▲▼亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

▲日本秋田縣熊襲不斷，自衛隊擬自5日支援相關後勤任務。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本秋田縣熊害持續擴大，至今已造成3人死亡、56人受傷，甚至4日凌晨又有送報員遭遇熊襲。當地政府為此向自衛隊申請支援，防衛省宣布，最快5日就會派遣陸上自衛隊前往當地協助作業。

根據《日本放送協會》報導，防衛大臣小泉進次郎4日在記者會上表示，已與秋田縣完成最終協調，將依據自衛隊法派遣自衛隊員前往秋田。小泉指出，「根據自衛隊法第100條運輸事業條款，我們已完成派遣準備工作。」

他進一步說明，防衛省將於5日與秋田縣政府就具體活動內容達成協議，待各市町村準備就緒後，自衛隊將陸續展開支援行動。

小泉表示，「防衛省與自衛隊的核心任務仍是國防，我們無法無限制地執行熊類對策。」但他強調，基於保護國民生命安全的職責，以及考量事態的特殊性，政府決定提供必要支援。

秋田縣湯澤市山區3日上午發現一具身體嚴重毀損的女性遺體，警方初步研判可能遭到熊隻攻擊致死。由於警方2日才接獲一名79歲高齡婦女的失蹤通報，目前正在確認死因並釐清遺體身分。

更令人擔憂的是，秋田縣3日接連發生多起熊襲事件。上午5時30分許，秋田市住宅區一名65歲男性準備開車上班時，突遭一隻體長約1.2公尺的母熊襲擊，當時旁邊還有一隻約50公分的小熊，該男性額頭被抓傷但傷勢不重。同日，大仙市一名83歲男性散步時也遭熊攻擊，臉部受傷送醫，所幸意識清醒。

日本的熊隻攻擊事件也引發各國擔憂，中國駐大阪領事館就提醒中國公民，出行前應提前注意相關目擊情報，前往深山、樹林、草叢等熊隻可能藏身的地方時，應小心警惕，同時最好結伴出行。

 
更多新聞
326 1 0479 損失金額(元)

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨（3）日出訪南韓，與南韓國防部長安圭伯一齊前往板門店共同警備區（JSA），這是美國與南韓國防部長睽違8年後再次一同造訪。

熊害日本自衛隊政府日韓要聞

