高市早苗喊話金正恩！邀開「高金會」　力求解決北韓綁架問題

記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗3日下午在東京舉行的北韓綁架受害人家屬所舉行的集會上，公開喊話北韓領導人金正恩，要求舉行日本與北韓的高峰會談，並宣示將親自主導解決綁架問題，展現前所未有的強硬決心。

根據《日本放送協會》報導，高市早苗在會中對家屬們鞠躬道歉表示，「因為至今仍有被綁架的被害者無法返國，我深感遺憾。日本政府對此深感歉意並予以高度重視。」她進一步強調，解決拉致問題需要日本主動出擊，「這關乎被害者生命與國家主權的重大問題，我不會在手段選擇上有所保留。」

針對高峰會談的必要性，高市直言，「綁架問題一旦解決，不僅日本受益，北韓與國際社會也將獲得巨大利益。」她強調，趁著被害者家屬身體健康時解決此問題刻不容緩，這對於日朝雙方共享和平繁榮的未來至關重要。

高市更展現破釜沉舟的決心宣告，「我們兩名領導人應該要正面解決這個問題，我將親自站在第一線，根據各種情況果敢行動，以具體成果作為回應。不排除任何選擇，務必在我任內打開突破口，徹底解決被綁架問題。」

高市也在集會上特別提及10月28日美國總統川普與拉致被害者家屬的會面。她指出，川普「深刻理解了無法與至親團聚的痛苦心情」。