　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跳過議會、政院！謝國樑要合建都更新市政大樓　綠：勿將土地送建商

▲▼民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今（3日）上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今（3日）上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今（3日）上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會，指出基隆市長謝國樑推翻前朝政策，擬以合建方式興建新市政大樓，呼籲謝國樑懸崖勒馬，勿將公有土地送建商，應停止新市政大樓合建都更。

吳崢表示，基隆市政府預定興建新市政大樓，但謝國樑推翻前朝政策，企圖以合建方式將市府持有土地讓給建商，而合建後因空間分予建商，市府自用空間恐不足，侵害原新建大樓目的，影響政府運作效率，對基隆市民權益損害甚大，呼籲基隆市政府懸崖勒馬。

▲▼民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今（3日）上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會。（圖／民進黨提供）

鄭文婷指出，市政大樓是首長與局處辦公處，謝國樑市府用全國首創的合建方式，涉及品質與資安疑慮，更讓公有土地流失、分給建商。新市政大樓所能分回樓地板面積不到6000坪，而市府員工數量在10年間成長近1倍，已無法容納市府全部局處，竟還要將土地分給建商，謝國樑說能夠容納所有局處完全在說謊。

鄭文婷提到，其中基隆市衛生局長期佔用部立基隆醫院大樓用地，基隆醫院6月份發函要求衛生局搬遷。而衛生局上周竟發函府內各局處，徵詢提供集合辦公處。現在基隆市衛生局散落在5個地方辦公，質疑為何謝國樑不將衛生局容納到新市政大樓，卻急著要把土地與建商合建。

鄭文婷表示，謝國樑市府打著都更名號，實則跳過議會監督、跳過行政院審核。根據《基隆市市有財產管理自治條例》第12條規定，「非公用不動產之處分，應經基隆市議會議決，報請行政院核准後辦理。」謝國樑想把市產送建商，已違反規定。基隆新市政大樓不合法、不合情、不合理，請謝國樑勿將廉政平台當作擋箭牌，應停止新市政大樓合建都更。

▲▼民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今（3日）上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會。（圖／民進黨提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
7-11特大美式「買11送11」　超商新一波咖啡寄杯優惠來了
3移工當車手月賺120K！20「約砲男」遭榨乾
台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！
金曲大師跑步摔倒驟逝...遺體不運回台灣　今廣州火化
預言「范姜、粿粿、王子」結局3輸！律師：他最垃圾
鏟子超人變恐怖情人！挾持23歲前女友　拒捕墜樓亡
影印雙證件「可領1000元」　一群人排爆賣個資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍推不在籍投票　林楚茵轟：忘了昨天的痛？袒胸露臂歡迎中共介選

小心詐騙！龍山寺外千元收購個資　綠委批非常可惡：警已啟動調查

萬噸級「玉山艦」俥葉斷裂　海軍：排除人為、環境及外力因素

國安局分析川習會：根本矛盾不易解決　美中地緣戰略角力仍升溫

跳過議會、政院！謝國樑要合建都更新市政大樓　綠：勿將土地送建商

川習會對台影響？　國安局：民主供應鏈成形！增抗衡中共脅迫籌碼

「抗中保台時代過去了」　蕭旭岑：蔡正元也知兩岸不可這樣下去

中、下士年限改17年恐領嘸終身俸？　顧立雄：目前無這樣政策形成

66架F-16V軍購案0交機　民進黨團：照契約走！貨沒到手不會付錢

直言林岱樺讓民進黨麻煩了　邱毅：賴清德是不是獨裁者答案很清楚

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

藍推不在籍投票　林楚茵轟：忘了昨天的痛？袒胸露臂歡迎中共介選

小心詐騙！龍山寺外千元收購個資　綠委批非常可惡：警已啟動調查

萬噸級「玉山艦」俥葉斷裂　海軍：排除人為、環境及外力因素

國安局分析川習會：根本矛盾不易解決　美中地緣戰略角力仍升溫

跳過議會、政院！謝國樑要合建都更新市政大樓　綠：勿將土地送建商

川習會對台影響？　國安局：民主供應鏈成形！增抗衡中共脅迫籌碼

「抗中保台時代過去了」　蕭旭岑：蔡正元也知兩岸不可這樣下去

中、下士年限改17年恐領嘸終身俸？　顧立雄：目前無這樣政策形成

66架F-16V軍購案0交機　民進黨團：照契約走！貨沒到手不會付錢

直言林岱樺讓民進黨麻煩了　邱毅：賴清德是不是獨裁者答案很清楚

快訊／台股收盤大漲101.24點　台積電漲10元至1510

藍推不在籍投票　林楚茵轟：忘了昨天的痛？袒胸露臂歡迎中共介選

超商連續6天多項商品「買2送2」　普發萬元ATM領現優惠再加碼

基隆環警加強夜市與景點稽查　打造乾淨城市環境迎賓客

憂鬱、壓力大？營養師教你補對食物　讓情緒重回穩定狀態

郭書瑤變身地獄來的前女友　「單身八個月」求脫單…曖昧台劇男神

達美樂「家有喜事」推2款新披薩　漢堡王「芥末豬排堡」明開賣

菜心千萬別亂丟！日網友在家「種回一整顆高麗菜」　兩要素是關鍵

中國滲透美國水電系統？　川普超淡定：我們也在監視他們

小心詐騙！龍山寺外千元收購個資　綠委批非常可惡：警已啟動調查

【阿嬤式投餵】外國友人說喜歡這味　一睜眼被台灣人塞爆！

政治熱門新聞

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

50人戶籍被廢、16名陸配放棄台灣身分

周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

國防預算占GDP5%不合理！　徐巧芯「怕您不會算」給答案

鄭麗文就任演說狂講「台灣」　林濁水酸：中國、中華民族全消失

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

傳挺普丁遭歐洲各國「封殺」　鄭麗文否認

說服成功　戴錫欽留任國民黨北市黨部主委

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

黃暐瀚：鄭麗文勇於論述、有存在感　會被討論是2028人選之一

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

更多熱門

相關新聞

台中市府擅闖豬場清消　綠黨團轟：要台中市長幹嘛？

台中市府擅闖豬場清消　綠黨團轟：要台中市長幹嘛？

台中爆發非洲豬瘟，原訂7日有望解除全國禁宰禁運令，但台中市府卻在關鍵時刻擅闖案場清消，恐影響採樣準確度，農業部長陳駿季更砲轟「魯莽、自走砲」。對此，民進黨發言人吳崢今（3日）痛批，台中市政螺絲掉滿地，請台中市長盧秀燕好好承擔市長應盡的責任。民進黨團書記長陳培瑜也痛批，該做的不做，不該做的拚命做，害死全台灣豬農、全台灣人民和所有豬肉產製加工周邊商品、攤販小店。

台62線轎車逆向撞大貨車！駕駛酒測值0.98

台62線轎車逆向撞大貨車！駕駛酒測值0.98

裝年輕稱28歲未必有用！　民進黨揭民調加權機制

裝年輕稱28歲未必有用！　民進黨揭民調加權機制

用LINE徵才誘騙少女性交易　馬伕等3人被起訴

用LINE徵才誘騙少女性交易　馬伕等3人被起訴

萬聖節扮鬼意外嚇到騎士　2男1女最高挨罰3萬1600

萬聖節扮鬼意外嚇到騎士　2男1女最高挨罰3萬1600

關鍵字：

吳崢鄭文婷基隆謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面