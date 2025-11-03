跳過議會、政院！謝國樑要合建都更新市政大樓　綠：勿將土地送建商

▲民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今（3日）上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今（3日）上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會，指出基隆市長謝國樑推翻前朝政策，擬以合建方式興建新市政大樓，呼籲謝國樑懸崖勒馬，勿將公有土地送建商，應停止新市政大樓合建都更。

吳崢表示，基隆市政府預定興建新市政大樓，但謝國樑推翻前朝政策，企圖以合建方式將市府持有土地讓給建商，而合建後因空間分予建商，市府自用空間恐不足，侵害原新建大樓目的，影響政府運作效率，對基隆市民權益損害甚大，呼籲基隆市政府懸崖勒馬。

鄭文婷指出，市政大樓是首長與局處辦公處，謝國樑市府用全國首創的合建方式，涉及品質與資安疑慮，更讓公有土地流失、分給建商。新市政大樓所能分回樓地板面積不到6000坪，而市府員工數量在10年間成長近1倍，已無法容納市府全部局處，竟還要將土地分給建商，謝國樑說能夠容納所有局處完全在說謊。

鄭文婷提到，其中基隆市衛生局長期佔用部立基隆醫院大樓用地，基隆醫院6月份發函要求衛生局搬遷。而衛生局上周竟發函府內各局處，徵詢提供集合辦公處。現在基隆市衛生局散落在5個地方辦公，質疑為何謝國樑不將衛生局容納到新市政大樓，卻急著要把土地與建商合建。

鄭文婷表示，謝國樑市府打著都更名號，實則跳過議會監督、跳過行政院審核。根據《基隆市市有財產管理自治條例》第12條規定，「非公用不動產之處分，應經基隆市議會議決，報請行政院核准後辦理。」謝國樑想把市產送建商，已違反規定。基隆新市政大樓不合法、不合情、不合理，請謝國樑勿將廉政平台當作擋箭牌，應停止新市政大樓合建都更。