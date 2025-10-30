萬聖節隧道扮鬼嚇到路過騎士！2男1女「觸3法」...最高挨罰3萬1600

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

萬聖節前夕基隆驚傳「隧道鬼影」事件，一名騎士夜間26日晚間7時許行經中山隧道時，驚見一名黑衣長髮人影筆直站在路邊、一動也不動，嚇得以為撞見鬼影，連忙跑去媽祖廟求平安。照片曝光後在網路瘋傳，警方調查後揭曉真相，其實是3名民眾為拍攝素材到場取景，卻誤嚇路人，如今恐將面臨3項罰則、最高可能需繳3萬1600元的罰鍰。

警方調閱後監視器發現，當時現場確實有3人到場取景，其中江姓駕駛臨停隧道內，26歲李姓男子協助23歲岩姓女子拍照，女子當時留著黑長髮、穿黑色喇叭褲與上衣，外型酷似「女鬼」。

▼警方調閱監視器調查後，確認3人是為拍攝萬聖節影片取景。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，3人事後陸續到案說明，初步了解3人是朋友關係，拍攝影片只是好玩，雖然3人並無刻意嚇人動機，不過此行為仍涉及多項違規，包括臨時停車可處新臺幣300至600元罰鍰、2名行人違規各處500元罰鍰，若認定有「妨害安寧秩序、驚嚇他人有危害安全之虞」，最重可依《社會秩序維護法》第63條裁罰新臺幣3萬元以下罰鍰，最高可能需繳3萬1600元的罰鍰，警方將依法裁處。

▲騎士半路見「隧道有鬼」嚇崩，恐怖黑影照瘋傳。（圖／翻攝靈異2公社）