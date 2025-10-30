　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

萬聖節前夕基隆中山隧道驚傳「鬼影現身」！一名騎士26日晚間7時許行經中山隧道時，驚見一名「全身黑、長髮披肩」的人影站在隧道內，一動也不動，嚇得他以為撞見靈異事件，事後還跑去媽祖廟求籤壓驚。照片曝光後在網路瘋傳，不少網友聲稱「親眼看過」。不過，警方調閱監視器後發現，所謂「鬼影」其實是3名民眾到場拍攝素材，誤嚇路人，將依法舉發。

▲▼騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人。（圖／翻攝靈異2公社）

▲騎士半路見「隧道有鬼」嚇崩，恐怖黑影照瘋傳。（圖／翻攝靈異2公社）

警方調閱監視器後，發現當時確實有3人出現在現場，其中江姓駕駛停車後，26歲李姓男子協助23歲岩姓女子拍照，女子當時身穿黑上衣、黑喇叭褲、長髮披肩，外型與「鬼影」高度相似，3人拍完照隨即離開。

▼警方調閱監視器調查後，確認3人是為拍攝萬聖節影片取景。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查後，通知岩女及李男於昨(29)日晚間8時30分到案，江姓駕駛則於今(30)日到案說明。初步了解，3人聲稱為拍攝萬聖節的宣傳影片，才會到隧道取景當素材，並無惡意嚇人。不過，由於他們臨時停車及站在隧道內的行為已違反《道路交通管理處罰條例》臨時停車與行人違規，警方已依法舉發；若查證確有「驚嚇他人、危害安全」之虞，將依《社會秩序維護法》續行裁處。

10/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

影音基隆中正隧道萬聖節拍片靈異

