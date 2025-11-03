拒當菸大頭！花蓮有獎徵答中獎名單出爐　100名學生獲超商禮券

▲花蓮「拒當菸大頭」有獎徵答活動，共有2,449位學生上網作答，抽出100名學生，每位獲超商禮券300元。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為增進學生對菸害（包含電子煙）危害的正確認知，提升拒絕能力。花蓮縣衛生局特別舉辦「校園網路菸害及電子煙防制知能－拒當菸大頭」有獎徵答，活動自114年9月11日至10月15日。共有2,449位學生上網作答，10月31日公開抽出100名學生，每位獲得7-11商品禮券300元。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，為防範學生菸品誘惑，並培養拒絕菸品之能力，邀請師生踴躍參與，「校園網路菸害及電子煙防制知能－拒當菸大頭」有獎徵答活動。有獎徵答題目以學生生活中常見的吸菸行為設計，透過淺顯易懂的方式宣導未滿二十歲不得吸菸及全面禁止電子煙，讓師生明確理解菸害防制法，共同營造無菸的校園環境，守護青少年身心健康。

▲花蓮衞生局長朱家祥提醒家長及師長與孩子保持良好溝通，了解他們可能面臨的菸品誘惑。

朱家祥提醒家長及師長應關注孩子的生活習慣與社交環境，並與孩子保持良好溝通，了解他們可能面臨的菸品誘惑。透過身教與正向引導，家長與師長能營造健康、無菸的成長環境。學校也可加強宣導協助學生在日常生活中增強拒菸能力，遠離菸害的威脅，讓學生在健康安全的校園中學習與成長。



本次活動以「網路互動結合知識學習」的方式進行，題目內容涵蓋：未滿20歲不得吸菸的規定、校園吸菸及家人供菸的相關罰則，以及台灣全面禁止電子煙的規範（包括吸食、上網展示及供應給同學的罰則），也提醒學生電子煙可能含有尼古丁或二級毒品依托咪酯等健康風險。衛生局也提供戒菸資源，如免費戒菸專線0800-636363，提供師生專業的戒菸協助，鼓勵更多人加入健康生活行列。



花蓮縣衛生局呼籲，依菸害防制法規定，高級中等以下學校全面禁止吸菸，學童及青少年正值成長期，更應遠離菸害的威脅，將持續推動各項菸害防制衛生政策，營造無菸校園環境。

得獎名單已公告於花蓮縣衛生局官網https://www.hlshb.gov.tw/。得獎者將由衛生局直接與其所屬學校的菸害防制老師聯繫領獎事宜。

