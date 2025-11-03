　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

拒當菸大頭！花蓮有獎徵答中獎名單出爐　100名學生獲超商禮券

▲花蓮「拒當菸大頭」有獎徵答活動，共有2,449位學生上網作答，抽出100名學生，每位獲超商禮券300元。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

▲花蓮「拒當菸大頭」有獎徵答活動，共有2,449位學生上網作答，抽出100名學生，每位獲超商禮券300元。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為增進學生對菸害（包含電子煙）危害的正確認知，提升拒絕能力。花蓮縣衛生局特別舉辦「校園網路菸害及電子煙防制知能－拒當菸大頭」有獎徵答，活動自114年9月11日至10月15日。共有2,449位學生上網作答，10月31日公開抽出100名學生，每位獲得7-11商品禮券300元。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，為防範學生菸品誘惑，並培養拒絕菸品之能力，邀請師生踴躍參與，「校園網路菸害及電子煙防制知能－拒當菸大頭」有獎徵答活動。有獎徵答題目以學生生活中常見的吸菸行為設計，透過淺顯易懂的方式宣導未滿二十歲不得吸菸及全面禁止電子煙，讓師生明確理解菸害防制法，共同營造無菸的校園環境，守護青少年身心健康。

▲花蓮「拒當菸大頭」有獎徵答活動，共有2,449位學生上網作答，抽出100名學生，每位獲超商禮券300元。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

▲花蓮衞生局長朱家祥提醒家長及師長與孩子保持良好溝通，了解他們可能面臨的菸品誘惑。

朱家祥提醒家長及師長應關注孩子的生活習慣與社交環境，並與孩子保持良好溝通，了解他們可能面臨的菸品誘惑。透過身教與正向引導，家長與師長能營造健康、無菸的成長環境。學校也可加強宣導協助學生在日常生活中增強拒菸能力，遠離菸害的威脅，讓學生在健康安全的校園中學習與成長。
 
本次活動以「網路互動結合知識學習」的方式進行，題目內容涵蓋：未滿20歲不得吸菸的規定、校園吸菸及家人供菸的相關罰則，以及台灣全面禁止電子煙的規範（包括吸食、上網展示及供應給同學的罰則），也提醒學生電子煙可能含有尼古丁或二級毒品依托咪酯等健康風險。衛生局也提供戒菸資源，如免費戒菸專線0800-636363，提供師生專業的戒菸協助，鼓勵更多人加入健康生活行列。      
 
花蓮縣衛生局呼籲，依菸害防制法規定，高級中等以下學校全面禁止吸菸，學童及青少年正值成長期，更應遠離菸害的威脅，將持續推動各項菸害防制衛生政策，營造無菸校園環境。

得獎名單已公告於花蓮縣衛生局官網https://www.hlshb.gov.tw/。得獎者將由衛生局直接與其所屬學校的菸害防制老師聯繫領獎事宜。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
兩岸明星婚+1！李鴻其認愛2年娶《浪姐》女星
日舞者來台「飯店房內東西全被偷」！網：真的丟臉
快訊／媽媽宣告不治　台中母女雙亡
快訊／裝冷氣18F墜落！　當場慘死
LIVE／顱顏重建權威陳建宗「東森栢馥」開講　重現青春輪廓秘
川普下令重啟核試！　驚曝中俄「地下核試驗」
快訊／媽媽溺殺2女兒　判決出爐
快訊／樂天遭爆「摳門養二軍」！球團3點澄清
謝長廷獲頒日本最高榮譽「旭日大綬章」：非常光榮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

拒當菸大頭！花蓮有獎徵答中獎名單出爐　100名學生獲超商禮券

台南地檢署誠徵打擊犯罪夥伴　辦理檢察官助理招考

基隆除濕機汰換補助今年度用罄　市府：將續受理明年度案

花蓮空氣品質再提升！中華紙漿強化防制設備　異常率大幅降低

台南桌球男雙倫敦奪冠　陳亭妃：培養選手不只看今天更要保障未來

基隆環警加強夜市與景點稽查　打造乾淨城市環境迎賓客

邱昭勝怒批市府一手發照、一手開罰　黃偉哲回應：公權力會貫徹

崁頂部落《月光下小米鞦韆餐桌》登場　報名送「蜂蠟保鮮布」

三箭齊發展現具體成效！花蓮市震後重生重磅回歸

永恒獅子會捐贈防火宣導教具　助台南消防局強化防災教育

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

拒當菸大頭！花蓮有獎徵答中獎名單出爐　100名學生獲超商禮券

台南地檢署誠徵打擊犯罪夥伴　辦理檢察官助理招考

基隆除濕機汰換補助今年度用罄　市府：將續受理明年度案

花蓮空氣品質再提升！中華紙漿強化防制設備　異常率大幅降低

台南桌球男雙倫敦奪冠　陳亭妃：培養選手不只看今天更要保障未來

基隆環警加強夜市與景點稽查　打造乾淨城市環境迎賓客

邱昭勝怒批市府一手發照、一手開罰　黃偉哲回應：公權力會貫徹

崁頂部落《月光下小米鞦韆餐桌》登場　報名送「蜂蠟保鮮布」

三箭齊發展現具體成效！花蓮市震後重生重磅回歸

永恒獅子會捐贈防火宣導教具　助台南消防局強化防災教育

日54歲警高架橋「處理車禍」失足墜谷！　滿身血慘死

國道飆161km挨罰1萬6　他提「緊急避難」訴訟遭駁回　

兩岸明星婚+1！李鴻其認愛2年娶《浪姐》女星：彼此不可替代的人

快訊／美西線運價漲、美東線運價跌　航程差約14天運價卻拉平

嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理系女神猝逝有蹊蹺

沈鈺傑爭取二軍福利遭降調？樂天澄清：並非事實

11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名一路旺到跨年

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

拒當菸大頭！花蓮有獎徵答中獎名單出爐　100名學生獲超商禮券

妻摔倒他急返家...時速104km挨罰提訴願　法官：應打119非飆車

地方熱門新聞

台南羊肉老店「員工蹲地切肉」曝光挨轟

中市府搶先消毒挨批　中央取消明記者會

安定慈善會三度捐贈復康巴士善行讓城市更有愛

中市先消毒惹怒中央！稱基層誤解指令

2025桃園萬聖城落幕　10天吸引逾108萬人次

三安社區賀耶誕　蘇俊賓和居民做環保聖誕樹

樂天桃猿封王　桃園11/ 3-4全市泳池+健身房免費

南投市3座親子公園　同日同時開幕啟用

藍光壓力襲眼！營養師揭「枸杞＋花青素」是護眼黃金組合

桃園加碼　廚餘清運450家豬肉攤營業補貼

網傳羊肉店地上切肉惹議台南市府稽查責令限期改善

數十部愛心重車齊聚集集鎮為弱勢戶送暖

績優工會齊聚善化葉澤山肯定卓越領袖與義剪志工

南投縣促進新住民就業服務計畫開放報名中

更多熱門

相關新聞

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺今（1）晚在岡山河堤公園舉辦首場「三山造勢晚會」，原本號稱正國會全力挺，4名重量級綠營戰將立委王義川、黃秀芳、陳秀寶、新北市議員兼黨發言人卓冠廷都在邀請名單上，4人卻在最後一刻全部決定缺席，而今晚助講的來賓也曝光。

詐團假扮聯合國士兵　越南帳號被警識破

詐團假扮聯合國士兵　越南帳號被警識破

粿粿婚內出軌　知情人士2個月前早爆料

粿粿婚內出軌　知情人士2個月前早爆料

網購偽造車牌！桃園男害老父親被查獲

網購偽造車牌！桃園男害老父親被查獲

女開獎剩5分鐘買彩券　中2千多萬元

女開獎剩5分鐘買彩券　中2千多萬元

關鍵字：

拒當菸大頭網路有獎徵答中獎名單出爐超商禮券

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

台AV女優自爆曾被邀去馬來西亞「試那些東西」

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面