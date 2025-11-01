　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支持者開罵風向逆轉！林岱樺岡山造勢晚會...正國會4人「不來了」

▲▼岡山造勢晚會 。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

▲原訂到林岱樺岡山造勢晚會的名嘴、立委都確定不出席。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺今（1）晚在岡山河堤公園舉辦首場「三山造勢晚會」，原本號稱正國會全力挺，4名重量級綠營戰將立委王義川、黃秀芳、陳秀寶、新北市議員兼黨發言人卓冠廷都在邀請名單上，4人卻在最後一刻全部決定缺席，而今晚助講的來賓也曝光。

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，林岱樺雖然是第一個表態角逐者，初期民調高、聲勢強，但因捲入助理費風波，形象受挫。雖然黨內廉政會三度討論，始終沒做出停權決議。

面對外界壓力，林岱樺仍強調「選到底」，並規畫三場「三山造勢」，11月岡山、12月旗山、明年1月鳳山，重整支持氣勢。今晚登場的首場「大改革！護國市長大岡山造勢晚會」被視為她的初選暖身戰。

不過就在活動前夕，正國會掌門人、外交部長林佳龍在社群發文力挺林岱樺，稱她「不貪不取」，替林背書喊話「高雄需要她」。隨後王義川、黃秀芳、陳秀寶與卓冠廷也陸續表態支持，沒想到此舉卻在黨內掀起反彈，支持者罵聲連連，派系內外壓力排山倒海。

今晚岡山造勢晚會原訂上台助講的4人全數缺席，林陣營也緊急改改邀地方民代補位，包括林園區王公里長洪進財、高雄市議員高忠德等人助講。林岱樺則預計6點31分登台演說15分鐘，壓軸帶領群眾大合唱《高雄加油》，預計7點結束。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／房東催收房租　驚見男「全身發黑」陳屍屋內
北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成
范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又
頑童快閃台中開唱半小時！數千粉絲癱瘓車站
建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙
快訊／豬隻禁運禁宰　最快11/7解禁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙寫序

堰塞湖重建特別條例三讀經費300億　政院：盤整後速提特別預算

曾曝「姊妹幫募檳榔」惹議　麥玉珍改替衛福部宣導「戒檳大作戰」

支持者開罵風向逆轉！林岱樺岡山造勢晚會...正國會4人「不來了」

萬聖節「被抓走」　黃國昌高喊救命：一起擊倒綠色外星人拯救我

吳音寧將接台肥董座　黃國昌斥：賴政府赤裸裸酬庸

何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙寫序

堰塞湖重建特別條例三讀經費300億　政院：盤整後速提特別預算

曾曝「姊妹幫募檳榔」惹議　麥玉珍改替衛福部宣導「戒檳大作戰」

支持者開罵風向逆轉！林岱樺岡山造勢晚會...正國會4人「不來了」

萬聖節「被抓走」　黃國昌高喊救命：一起擊倒綠色外星人拯救我

吳音寧將接台肥董座　黃國昌斥：賴政府赤裸裸酬庸

何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

快訊／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內　死亡恐逾兩週

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車：富養寵物

【駕駛嚇爛】宜蘭蘇澳砂石車右轉不慎　轎車慘被推著走

政治熱門新聞

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

人物／贖罪的黨主席劃下句點！　朱立倫「做到流汗被嫌到流涎」

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

賴清德APEC特使林信義、日相高市早苗見面！

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

幕後／解放軍介入國民黨主席選舉情資一次看　發片工時奉行996制

鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

快訊／轉彎！王義川也不去林岱樺週六造勢了　「有人說我是公共財」

張維倩痛批同黨議員跑來父親告別式作秀　點名張嘉玲「糟蹋家屬」

更多熱門

相關新聞

卓冠廷挺林岱樺惹議　徐國勇：黨務人員中立「我也不能表態」

卓冠廷挺林岱樺惹議　徐國勇：黨務人員中立「我也不能表態」

民進黨正國會林佳龍、卓冠廷等一票派系黨公職，日前表態力挺同派系綠委林岱樺參選高雄市長。但林岱樺涉助理費案，此次表態讓王義川臉書更被大批支持者灌爆，也因林佳龍是政務官、卓冠廷有黨職，涉選務中立問題，被黨內高層關切。對此，民進黨秘書長徐國勇今（1日）受訪時表示，具有黨務工作的這些人員，在初選階段都是選務人員，必須維持中立，這是基本原則。

快訊／轉彎！王義川也不去林岱樺週六造勢了　「有人說我是公共財」

快訊／轉彎！王義川也不去林岱樺週六造勢了　「有人說我是公共財」

快訊／黨中央發言人卻挺林岱樺惹議　卓冠廷道歉：收回我的表態

快訊／黨中央發言人卻挺林岱樺惹議　卓冠廷道歉：收回我的表態

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

關鍵字：

正國會缺席林岱樺岡山造勢晚會名單

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面