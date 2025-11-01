支持者開罵風向逆轉！林岱樺岡山造勢晚會...正國會4人「不來了」

▲原訂到林岱樺岡山造勢晚會的名嘴、立委都確定不出席。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺今（1）晚在岡山河堤公園舉辦首場「三山造勢晚會」，原本號稱正國會全力挺，4名重量級綠營戰將立委王義川、黃秀芳、陳秀寶、新北市議員兼黨發言人卓冠廷都在邀請名單上，4人卻在最後一刻全部決定缺席，而今晚助講的來賓也曝光。

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，林岱樺雖然是第一個表態角逐者，初期民調高、聲勢強，但因捲入助理費風波，形象受挫。雖然黨內廉政會三度討論，始終沒做出停權決議。

面對外界壓力，林岱樺仍強調「選到底」，並規畫三場「三山造勢」，11月岡山、12月旗山、明年1月鳳山，重整支持氣勢。今晚登場的首場「大改革！護國市長大岡山造勢晚會」被視為她的初選暖身戰。

不過就在活動前夕，正國會掌門人、外交部長林佳龍在社群發文力挺林岱樺，稱她「不貪不取」，替林背書喊話「高雄需要她」。隨後王義川、黃秀芳、陳秀寶與卓冠廷也陸續表態支持，沒想到此舉卻在黨內掀起反彈，支持者罵聲連連，派系內外壓力排山倒海。

今晚岡山造勢晚會原訂上台助講的4人全數缺席，林陣營也緊急改改邀地方民代補位，包括林園區王公里長洪進財、高雄市議員高忠德等人助講。林岱樺則預計6點31分登台演說15分鐘，壓軸帶領群眾大合唱《高雄加油》，預計7點結束。