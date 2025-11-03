　
地方 地方焦點

跨域教學全國發光！　台南五校奪教育部智慧學習獎

▲台南五校勇奪教育部PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習全國獎項，展現教育創新能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

教育部為推動以運算思維與人工智慧為核心的跨域統整學習，委託國立高雄師範大學辦理「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」，並於10月17日至18日舉行「2025數位跨域教育年會暨教師創新教材教法競賽」，全國近兩百位教師參與，展現AI與跨域教育的豐碩成果。

其中台南市共有五所學校脫穎而出，包括國立台南大學附設實驗國小、左鎮國小、億載國小、頂洲國小及文元國小，榮獲教育部全國獎項肯定，展現台南在智慧教育與跨域創新的深厚實力。

市長黃偉哲表示，台南教育長期以創新為核心，積極推動AI科技與PBL探究學習結合，讓學生在學習中培養問題解決與創造能力。五校的表現不僅是台南教師專業與創意的展現，更代表台南以智慧學習為核心，打造跨域共學、共創共榮的教育城市。他強調，AI不只是科技工具，更是培養學生理解世界、改變世界的重要能力，市府將持續推動AI與跨域整合課程，實踐「學在台南、創在台南」的教育願景。

▲台南五校勇奪教育部PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習全國獎項，展現教育創新能量。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，台南市積極推動PBL跨域課程與AICT智慧學習，透過專案計畫與跨校共學社群，協助教師強化數位教學與課程設計力。科技教育不只是工具，更是孩子探索生活、理解社會、發現問題的契機，從國小階段扎根跨域思考與運算思維，正是台南邁向智慧教育城市的重要步伐。

左鎮國小教師王鍠文、陳昱全以《西拉雅符號－以科技振興西拉雅文化》勇奪乙組金獎，課程融合PBL探究教學與AI應用，學生以程式設計與教具重現西拉雅圖騰與語言，實踐「用科技說文化故事」的願景。南大附小以《我是室內控溫高手》及《空氣品質小尖兵》分獲甲組金牌與銅牌，課程結合智慧溫控與氣象雲平台，培養學生以科技守護環境的公民素養。

億載國小教師程毓盛、陳威任以《校園安全好智慧升級版》作品奪甲組銅牌，學生運用Teachable Machine訓練影像辨識模型，打造智慧門禁系統，實踐AI設計與資料運算精神。頂洲國小主任施述巽設計《智慧教室溫控管家》，帶領學生從「班班有冷氣」議題出發，分析教室溫度數據，發現「熱區」與「涼區」，開發創新解方。文元國小團隊則以《倉鼠小窩好熱啊》課程切入生活情境，結合溫濕度感測器與語音模組設計「智慧寵物屋」，培養學生邏輯思維與創造力。

▲台南五校勇奪教育部PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習全國獎項，展現教育創新能量。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，未來將持續結合南科園區及沙崙智慧綠能科學城資源，推動AI教育與智慧學習課程模組化，擴大跨校共學社群，促進教師專業交流與課程創新，讓台南以「全台首學」精神打造「學習無界、創新無限」的智慧教育城市。

