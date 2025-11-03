　
地方 地方焦點

花蓮空氣品質再提升！中華紙漿強化防制設備　異常率大幅降低

▲▼花蓮縣政府召開「中華紙漿廠異味改善協談會議」，邀請中華紙漿花蓮廠、相關單位及學者專家共同參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為持續守護花蓮地區的空氣品質，並回應民眾長期關注的異味問題，日前召開「中華紙漿廠異味改善協談會議」，邀請中華紙漿花蓮廠、相關單位及學者專家共同參與，針對廠區周界空氣品質監測分析及環保查核成果進行深入交流與檢討，展現政府與企業攜手合作、共同維護環境品質的決心。

縣長徐榛蔚表示，守護乾淨空氣與民眾健康是縣府責無旁貸的使命，未來將持續督導中華紙漿花蓮廠落實各項改善措施，建構完善的環境管理機制。環境保護與產業發展並非對立，而是應透過ESG（環境保護、社會責任與公司治理）精神共同推動的永續目標。縣府將持續輔導企業落實環境責任，推動綠色製程與低碳轉型，讓「企業永續」與「環境永續」相輔相成。

花蓮縣環境保護局長饒慶龍指出，為回應民眾期待與維護空氣品質，縣府已強化對華紙花蓮廠的管制作為。本年度執行措施包括廠區周界設置總還原硫異味空氣品質監測站、定期現場查核，以及多次改善協商會與專家輔導等工作。透過長期監測與稽查管制，環保局得以掌握廠區污染趨勢與排放特性，並針對查核過程中發現的缺失，督促廠方提出具體改善計畫。經多次協商與實地檢討後，廠方已針對製程進行調整，並強化自主管理機制，逐步提升整體環保效能。

而113年0403地震造成廠區部分防制設備受損，導致空污排放品質一度不穩。經廠方持續進行維修與系統強化後，至114年4月起設備運作情形明顯改善。從監測數據觀察，下半年廠區排放品質已顯著提升，異常值發生頻率大幅下降，顯示改善措施已發揮具體成效。往年7至10月為異味陳情較易發生的時期，本年度民眾陳情案件則較往年減少近六成，充分展現政府督導與企業自主管理雙軌並行的成果。

▲▼會中針對廠區周界空氣品質監測分析及環保查核成果進行深入交流與檢討。

此外，廠方為因應氣候變遷與異味排放挑戰也同步導入新製程及防制設備，強化廢氣再利用與污染削減，提升整體製程效率與環保效能，持續朝向低碳永續的方向邁進，展現企業落實社會責任的決心。

本次會議邀請多位專家學者與會指導，包括國立高雄科技大學海洋環境工程系王琳麒教授、大漢技術學院土木工程與環境資源管理系胡紹華教授及許文昌博士等人。與會專家針對異味來源追蹤、污染防制設備效能等議題提出專業建議，期望透過跨領域合作與技術輔導，進一步提升企業環境管理效能。

徐榛蔚感謝中華紙漿廠在多次協談與改善過程中展現誠意與行動力，也肯定環保局與學者專家的專業努力。她表示，縣府將秉持「兼顧產業發展與環境永續」的理念，推動花蓮成為落實ESG價值的示範縣市，讓花蓮的天空更藍、空氣更清新、生活更美好。

