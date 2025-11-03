中、下士年限改17年恐領嘸終身俸？　顧立雄：目前無這樣政策形成

▲國防部長顧立雄3日到立法院外委會報告並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

網路先前流傳國防部將針對士官年資制度進行改革，除增設「特等士官長」外，還要將下士、中士服役年限下修至17年，讓他們憂心服役未滿20年以致領不到終身俸。對此，國防部長顧立雄今（3日）表示，這還在研議階段，沒有形成政策，「還沒有報到我這邊來」，主要部分應該是增加士官長分等，所以到現在為止，就他理解，沒有17年就一定要強制退伍這樣政策形成。

《陸海空軍軍官士官服役條例》規定，下、中、上士除役年齡為50歲，士官長58歲，年齡屆滿才須辦理退伍，並無年資限制。但網路流傳一份「士官改革」方向，包括下、中士服役年資改為17年，上士則為22年，另也新增三級特等士官長（旅級以上）、二級特等士官長（軍團級以上）、一級特等士官長（司令部及國防部總士官長），服役年資分別為34、37、40年。

民進黨立委羅美玲3日上午在立法案外交委員會質詢顧立雄時，關切上述網傳資訊。羅美玲指出，有基層反應擔心往後制度改了領不到月退俸，因為假設一名士官25歲入伍，依現行法律該人是45歲才能取得月退俸，但改為17年就要被強制退伍，到時強制退伍跟月退俸資格要怎麼對接？

顧立雄表示，這還在研議階段，沒有形成政策，「還沒有報到我這邊來」，主要部分應該是在「分職分等」，也就是再增加士官長分等；營級、旅級、軍團級或司令部以上的士官長，如果沒多加幾個職等，會造成越往上走的士官長，拿到的薪水會比連級士官長薪水來得低，因為連級士官長有戰鬥部隊加給，然營級就拿不到。

顧立雄說，至於下、中士退伍時間還沒有定案，還有待進一步討論，有關網傳沒有辦法領到退俸的狀況，都沒有形成一個政策共識。

羅美玲追問，現在重點是擺在新增軍階，特等士官長會先處理，而強制退伍年限提前，則還沒有成形？顧立雄表示，還沒有成形，往上走的這些特等士官長當然也要討論，但真正重點是要將士官制度做長留久用；而到現在為止，就他理解，沒有17年就一定要強制退伍這樣政策形成。

羅美玲又問，不會往這邊規劃？顧立雄回應，這部分是士官跟士官間研析，後續如何，還要報到國防部，他會再做審慎研議。

▼羅美玲3日就網傳「士官改革」說法質詢顧立雄。（圖／記者蘇晏男攝）