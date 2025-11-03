　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中、下士年限改17年恐領嘸終身俸？　顧立雄：目前無這樣政策形成

▲國防部長顧立雄3日到立法院外委會報告並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄3日到立法院外委會報告並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

網路先前流傳國防部將針對士官年資制度進行改革，除增設「特等士官長」外，還要將下士、中士服役年限下修至17年，讓他們憂心服役未滿20年以致領不到終身俸。對此，國防部長顧立雄今（3日）表示，這還在研議階段，沒有形成政策，「還沒有報到我這邊來」，主要部分應該是增加士官長分等，所以到現在為止，就他理解，沒有17年就一定要強制退伍這樣政策形成。

《陸海空軍軍官士官服役條例》規定，下、中、上士除役年齡為50歲，士官長58歲，年齡屆滿才須辦理退伍，並無年資限制。但網路流傳一份「士官改革」方向，包括下、中士服役年資改為17年，上士則為22年，另也新增三級特等士官長（旅級以上）、二級特等士官長（軍團級以上）、一級特等士官長（司令部及國防部總士官長），服役年資分別為34、37、40年。

民進黨立委羅美玲3日上午在立法案外交委員會質詢顧立雄時，關切上述網傳資訊。羅美玲指出，有基層反應擔心往後制度改了領不到月退俸，因為假設一名士官25歲入伍，依現行法律該人是45歲才能取得月退俸，但改為17年就要被強制退伍，到時強制退伍跟月退俸資格要怎麼對接？

顧立雄表示，這還在研議階段，沒有形成政策，「還沒有報到我這邊來」，主要部分應該是在「分職分等」，也就是再增加士官長分等；營級、旅級、軍團級或司令部以上的士官長，如果沒多加幾個職等，會造成越往上走的士官長，拿到的薪水會比連級士官長薪水來得低，因為連級士官長有戰鬥部隊加給，然營級就拿不到。

顧立雄說，至於下、中士退伍時間還沒有定案，還有待進一步討論，有關網傳沒有辦法領到退俸的狀況，都沒有形成一個政策共識。

羅美玲追問，現在重點是擺在新增軍階，特等士官長會先處理，而強制退伍年限提前，則還沒有成形？顧立雄表示，還沒有成形，往上走的這些特等士官長當然也要討論，但真正重點是要將士官制度做長留久用；而到現在為止，就他理解，沒有17年就一定要強制退伍這樣政策形成。

羅美玲又問，不會往這邊規劃？顧立雄回應，這部分是士官跟士官間研析，後續如何，還要報到國防部，他會再做審慎研議。

▼羅美玲3日就網傳「士官改革」說法質詢顧立雄。（圖／記者蘇晏男攝）

▼羅美玲3日就網傳「士官改革」說法質詢顧立雄。（圖／記者蘇晏男攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
7-11特大美式「買11送11」　超商新一波咖啡寄杯優惠來了
3移工當車手月賺120K！20「約砲男」遭榨乾
台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！
金曲大師跑步摔倒驟逝...遺體不運回台灣　今廣州火化
預言「范姜、粿粿、王子」結局3輸！律師：他最垃圾
鏟子超人變恐怖情人！挾持23歲前女友　拒捕墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍推不在籍投票　林楚茵轟：忘了昨天的痛？袒胸露臂歡迎中共介選

小心詐騙！龍山寺外千元收購個資　綠委批非常可惡：警已啟動調查

萬噸級「玉山艦」俥葉斷裂　海軍：排除人為、環境及外力因素

國安局分析川習會：根本矛盾不易解決　美中地緣戰略角力仍升溫

跳過議會、政院！謝國樑要合建都更新市政大樓　綠：勿將土地送建商

川習會對台影響？　國安局：民主供應鏈成形！增抗衡中共脅迫籌碼

「抗中保台時代過去了」　蕭旭岑：蔡正元也知兩岸不可這樣下去

中、下士年限改17年恐領嘸終身俸？　顧立雄：目前無這樣政策形成

66架F-16V軍購案0交機　民進黨團：照契約走！貨沒到手不會付錢

直言林岱樺讓民進黨麻煩了　邱毅：賴清德是不是獨裁者答案很清楚

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

藍推不在籍投票　林楚茵轟：忘了昨天的痛？袒胸露臂歡迎中共介選

小心詐騙！龍山寺外千元收購個資　綠委批非常可惡：警已啟動調查

萬噸級「玉山艦」俥葉斷裂　海軍：排除人為、環境及外力因素

國安局分析川習會：根本矛盾不易解決　美中地緣戰略角力仍升溫

跳過議會、政院！謝國樑要合建都更新市政大樓　綠：勿將土地送建商

川習會對台影響？　國安局：民主供應鏈成形！增抗衡中共脅迫籌碼

「抗中保台時代過去了」　蕭旭岑：蔡正元也知兩岸不可這樣下去

中、下士年限改17年恐領嘸終身俸？　顧立雄：目前無這樣政策形成

66架F-16V軍購案0交機　民進黨團：照契約走！貨沒到手不會付錢

直言林岱樺讓民進黨麻煩了　邱毅：賴清德是不是獨裁者答案很清楚

台南桌球男雙倫敦奪冠　陳亭妃：培養選手不只看今天更要保障未來

飼主開小貨車硬拖黃牛！牠血流滿地無力癱臥　車輛未掛牌先挨罰

快訊／台股收盤大漲101.24點　台積電漲10元至1510

藍推不在籍投票　林楚茵轟：忘了昨天的痛？袒胸露臂歡迎中共介選

超商連續6天多項商品「買2送2」　普發萬元ATM領現優惠再加碼

基隆環警加強夜市與景點稽查　打造乾淨城市環境迎賓客

憂鬱、壓力大？營養師教你補對食物　讓情緒重回穩定狀態

郭書瑤變身地獄來的前女友　「單身八個月」求脫單…曖昧台劇男神

達美樂「家有喜事」推2款新披薩　漢堡王「芥末豬排堡」明開賣

菜心千萬別亂丟！日網友在家「種回一整顆高麗菜」　兩要素是關鍵

【阿嬤式投餵】外國友人說喜歡這味　一睜眼被台灣人塞爆！

政治熱門新聞

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

50人戶籍被廢、16名陸配放棄台灣身分

周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

國防預算占GDP5%不合理！　徐巧芯「怕您不會算」給答案

鄭麗文就任演說狂講「台灣」　林濁水酸：中國、中華民族全消失

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

說服成功　戴錫欽留任國民黨北市黨部主委

傳挺普丁遭歐洲各國「封殺」　鄭麗文否認

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

黃暐瀚：鄭麗文勇於論述、有存在感　會被討論是2028人選之一

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

更多熱門

相關新聞

3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

國防部向立法院外委會的報告中，直指「AGM-154C飛彈」、「F-16V BLK70戰機」、「MK-48重型魚雷」等3項對美軍購案延宕，總計編列3886億6091萬6000元。國防部長顧立雄今（3日）表示，他會加速履約督導，美方也成立專案辦公室，「我們都希望盡最大努力盡速完成交運」。另外，顧立雄也提到，魚叉飛彈跟刺針飛彈等軍購案都依照相關發價書期程，「還在交應時間點之前」，所以還沒有發生延宕狀況。

地表最強M1A2T戰車成軍紀念臂章1天完售　青文創宣布再版發行

地表最強M1A2T戰車成軍紀念臂章1天完售　青文創宣布再版發行

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

國軍編現比多支部隊未達標　王定宇指沱江級艦不到5成、國防部曝數字

國軍編現比多支部隊未達標　王定宇指沱江級艦不到5成、國防部曝數字

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

關鍵字：

顧立雄士官長國軍羅美玲士官改革終身俸

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面