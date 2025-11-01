　
地表最強M1A2T戰車成軍紀念臂章1天完售　青文創宣布再版發行

▲▼M1A2T戰車正式成軍，文化總會攜手青年日報文創品牌青文創以及漢光系列設計團隊，共同打造「M1A2T成軍典禮紀念臂章」。（圖／文總提供）

▲M1A2T戰車正式成軍，文化總會攜手青年日報文創品牌青文創以及漢光系列設計團隊，共同打造「M1A2T成軍典禮紀念臂章」。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

為紀念國軍最新主力M1A2T戰車營裝甲584旅正式成軍，文化總會攜手青年日報文創品牌青文創以及漢光系列設計團隊，共同打造「M1A2T成軍典禮紀念臂章」。該臂章於昨（31）日上午9點開賣後不到一天即完售，因應民眾熱烈敲碗，青文創宣布將再版發行。

此款紀念臂章以「地表最強，以實力捍衛和平」為設計精神，象徵國軍勁旅重裝成軍的歷史時刻。整體採用高密度刺繡技術與MIT工藝製作，兼具立體層次與耐磨縫邊，可鎖針或黏貼於外套、作戰服、背包等多用途配件上。文總指出，此次聯名設計不僅代表軍武科技的進步，更寄託全民共同守護家園的決心。

M1A2T戰車為我國近年最受矚目的軍購焦點，搭載AGT-1500型燃氣渦輪引擎與X1100-3B型自動變速箱，具備高機動、高火力及優異防護力，主砲採用120公厘滑膛砲，能發射尾翼穩定脫殼穿甲彈及多功能榴彈，展現我國裝甲部隊邁向智慧化、資訊化的象徵。

文化總會表示，此次臂章開賣後火速售罄，顯示國人對軍武文化與自主國防議題的高度關注，也再次證明以創意設計連結國防教育的潛力。青文創提醒，臂章再版開賣時程與細節將於官方社群及線上商城公告，邀請民眾持續關注，收藏屬於地表最強的榮耀象徵。

▼M1A2T戰車正式成軍。（圖／文總提供）

▲▼M1A2T戰車正式成軍，文化總會攜手青年日報文創品牌青文創以及漢光系列設計團隊，共同打造「M1A2T成軍典禮紀念臂章」。（圖／文總提供）

粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實：歡迎來到大人的世界
范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！粿粿淚：想過不開心也要留住婚
王子曾任品牌大使　與粿粿同台！華歌爾急切割
獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世　友人離開5分鐘⋯被急call
Energy不能來了！天團avantgardey找「兒童界2
2波水氣來襲　今晚起北台濕涼

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

總統賴清德28日前往嘉義視導「陸勝1號」操演部隊，了解國軍戰備訓練情形。賴清德指出，「陸勝」二字寓意陸軍致勝，整合過去「長泰」、「長青」、「長勝」三個演習，他知道24小時晝夜不間斷演練非常辛苦，但透過實兵實裝、自由統裁、實際對抗的方式，可以驗證部隊在極端狀況下能否靈活指揮、迅速應變。

