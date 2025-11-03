「救贖方舟」主唱6樓高墜地亡　北市跨年承包商過失致死罪起訴

▲樂團主唱阿利克兼職舞台搭建工程，不幸在北市跨年晚會工程中墜落身亡。（資料照／Instagram／lawai.arik）

記者劉昌松／台北報導

「救贖方舟」樂團主唱阿利克去年在協助台北市政府搭建跨年活動舞台時，不慎從18公尺高墜落身亡，台北地檢署調查，死者未依高工作業規定，確實使用背負式安全帶導致意外，承攬標案的「聯利媒體」指派現場負責人，以及下包商「享受娛樂」負責人、現場監工涉犯過失致死等罪，3日依法提起公訴。

台北市政府西大門在2024年12月25日進行跨年舞台架設施工，傍晚6點25分時，1名工人突然從鷹架架上摔下，雖經緊急送往台大醫院救治，仍因全身多發性頓創骨折而神經性出血性休克不治，事後證實，死者是施工廠商雇用的樂團主唱阿利克，市府一度下令舞台搭建停工，勞檢處2025年1月對廠商開罰後將調查結果函送法辦。

▲阿利克從18公尺高的鷹架墜落身亡。（資料照／記者袁茵攝）

北檢調查，這個舞台是由聯利媒體公司以2950萬元得標的「台北市最high新年城–2025跨年活動」標案，聯立指派黃姓員工擔任工作場所負責人，標案內的燈光、舞台及視訊工程由必應創造承攬，其中的TRUSS結構工程經層轉由享受娛樂負責，事發當天，享受娛樂安排阿利克負責攀爬上雷爾架，進行馬達裝設作業。

檢察官指出，依《職業安全衛生法》等規定，勞工進行高空作業時，雇主應提供背負式安全帶並搭配使用雙掛鉤的安全掛繩，以維護施工人員安全，卻疏注意，讓阿利克在沒有確實使用安全帶的情況下攀高，涉嫌過失致死，因此起訴聯利媒體黃姓員工，以及享受娛樂公司、康姓負責人、李姓監工等3人與1公司。