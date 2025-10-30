無照男超速撞死小姊妹　喊冤「她們闖紅燈」判1年2月

▲伸港小姊妹遭無照蕭姓駕駛超速撞飛傷重不治。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉3名陳姓年幼姊弟去年2月從斑馬線過馬路時，遭74歲蕭姓無照駕駛撞飛，造成10歲與9歲陳姓姊妹傷重不治。法院審理時，蕭男認為是小朋友們突然闖燈，來不及閃避又有樹木遮住視線才釀禍，但法官依據相關行車紀錄器勘驗，認定蕭男無照駕駛，還以77.264公里超速駕駛且未禮讓行人，犯後否認犯行、未與家屬和解，依過失致死罪判處1年2月有期徒刑。

依據判決書，這起悲劇發生在去年2月22日傍晚6時許，當時蕭姓男子無照駕駛休旅車，行經伸港鄉建國路與美港公路三段路口時，路段限速70公里，卻以約77公里的時速超速通過路口，撞上正在斑馬線上過馬路的陳家三姊弟。

▲伸港姊妹下課返家身影。（資料圖／民眾提供）

當時10歲姊姊和9歲妹妹帶著8歲弟弟正要穿越馬路。儘管確實是闖紅燈，但蕭男行經行人穿越道時未減速禮讓，直接撞上3人，導致姊妹倆受到嚴重頭部創傷。經過長達數月搶救，最終仍不幸離世。10歲姊姊在去年9月5日宣告不治，9歲妹妹也在去年10月29日傷重身亡。弟弟雖然受傷，但經過治療後倖存。

審理過程中，蕭姓駕駛始終否認有過失，辯稱當時是綠燈通行，沒有超速，是因為對方突然闖紅燈才來不及反應。他更聲稱，視線被分隔島樹木遮擋，等到發現行人時已經來不及煞車。

法院根據路人提供的行車紀錄器畫面，進行了精確的科學計算。畫面顯示，在18點21分30秒時，蕭姓駕駛的車輛正通過路口前的號誌桿位置（A點）；僅僅過了0.72秒，在18點21分31秒時，車輛已經行駛到斑馬線上撞擊行人的位置（B點）。經過實際測量，A點到B點的距離為15.5公尺。

▲伸港姊妹遭無照蕭姓駕駛超速撞飛傷重不治。（資料圖／民眾提供）

根據這個時間和距離計算，蕭男當時的車速高達每小時77.264公里，明顯超過該路段70公里的速限。這樣的超速行為不僅縮短了他的反應時間，也大幅增加了煞車距離。從撞擊點到車輛完全停止的距離長達33.4公尺，更證實了當時車速確實過快。

雖然和美分局最初估算車速僅約45公里，但該測量點距離事故地點超過500公尺，無法反映撞擊瞬間的真實速度。另一方面，車輛行車事故鑑定覆議會認定的85.8公里時速，則是透過Google街景圖測量，而非現場實際勘測，準確性存疑。因此，法院採信了根據行車紀錄器畫面的科學計算結果，認定蕭男確實超速駕駛。

▲伸港姊妹遭無照蕭姓駕駛超速撞飛傷重不治。（資料圖／民眾提供）

法官認為，現場路口照明充足，分隔島並無樹叢遮擋視線，加上蕭男駕駛的休旅車視野較高，理應能提早發現行人。更重要的是，基於「行人穿越道本來就該禮讓行人」的基本原則，即使行人闖紅燈，駕駛行經斑馬線時仍應暫停讓行人優先通過。

法院認為，如果蕭男能遵守速限並注意車前狀況，應能及時反應避免撞擊，或至少減輕撞擊力道。雖然蕭男符合自首條件獲得減刑，但因為始終否認犯行，也未與被害家屬達成和解，加上同時具備過失傷害及過失致死等多件加重事由，判處1年2個月有期徒刑。