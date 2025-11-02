明後天水氣多「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展

▲海鷗颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明、後天東北季風影響，降雨最明顯，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部較大雨勢，大台北平地降雨範圍廣。周四起東北季風減弱，北部高溫有機會回升到29度，水氣減少，但這周後期還有另一個熱帶系統可能發展，路徑仍要觀察。

中央氣象署預報員張承傳表示，周三前仍受東北季風影響，明、後天水氣最多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間長，且有局部較大雨勢，大台北平地降雨範圍廣，但較短暫；桃竹苗、花蓮也有局部短暫雨，台東山區及恆春為零星雨。 周三北部、東北部及東半部有局部短暫雨，台東及恆春為零星雨，午後山區也有零星雨。

張承傳指出，周四東北季風減弱，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周五至下周日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他表示，周三前北部、東北部約19至24度，其他地區低溫21至23度，高溫27至31度。周四起北部及東北部回溫，高溫可來到27至29度，低溫22至23度，中南部高溫30至32度，低溫23至24度。

張承傳也說，海鷗颱風預計周二通過菲律賓中部群島，之後朝南沙島方向，往越南一帶前進，對台灣沒有影響。至於西北太平洋上在這周後期還有一個熱帶系統有機會發展，強度及路徑還要再觀察。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）