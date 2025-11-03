台中縱火1死1傷！男租客犯案動機曝　疑「偷內褲被逮」挾怨報復

▲死者家屬受訪。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市烏日區五光路一處民宅今(3日)凌晨2時許傳出縱火案，警方調查，許姓嫌犯(64歲)原本是租客，但卻疑似涉嫌偷內褲而與屋主發生糾紛，雙方一度鬧上警局，後屋主決定不續租，未料許男卻因此懷恨在心，凌晨時分駕駛自小貨車以倒車方式撞進民宅中並縱火，造成在2樓就寢的母女兩1死1重傷。

警方指出，凌晨接獲通報趕抵現場時，發現一輛自小貨車以倒車方式撞進該民宅中，且現場火勢已經全面燃燒，研判案情不單純，進一步調查發現，屋主先前曾與租客許男有租賃糾紛，許男曾在當地租屋居住多年，但日前屋主決定不予續租，因此引起許男不滿，雙方產生嫌隙。

屋主的兒子受訪指出，該屋是由弟弟、妻子、以及3個兒子和1個女兒共6口同住，昨弟弟出門上夜班，長子在新北市工作，次子、三子則就讀軍校住校，因此晚間僅弟媳和侄女在家。

屋主兒子表示，該名涉嫌縱火的許男先前租屋，就住在隔壁，但許男行為怪異，弟弟一家察覺有異，因此裝設監視器，未料竟拍到許男偷竊侄女內褲的畫面，弟弟還因此到警局報案，控告許性騷擾，目前案子還未結案，也因為如此選擇不予續租，將許男趕走，未料許竟懷恨在心，在搬離後重返現場縱火。

警方獲報後立即鎖定涉嫌縱火的許男身分，稍早已於環東路一帶查獲，但許疑似有自戕行為，身上有傷勢，目前先送往醫院治療，無生命危險，後續待情緒穩定後將帶回警局訊問，進一步釐清案情、動機。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼台中烏日縱火案，1死1傷。（圖／記者游瓊華翻攝）