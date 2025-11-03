秋季虎頭蜂活躍　警方與縣府聯手守護民眾安全

▲警方與縣府聯手即時除蜂。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局近日在學東路後方日式宿舍屋簷發現一個約兩個籃球大小的虎頭蜂巢，因位置正好位於主要通道上方，若不及時處理，恐對員警及洽公民眾造成安全威脅。分局長龔士哲獲報後，立即指示同仁通報縣府1999專線協助處理。

縣政府接獲通報後，隨即派遣專業合約廠商到場，工作人員穿戴防護裝備、使用專業器具展開摘除作業，歷時約30分鐘順利完成，確保警局環境安全。不過，由於現場仍有少數虎頭蜂盤旋，警方提醒民眾近日內避免靠近該區域，以防被蜂螫傷。

每年秋季（約9月至11月）為虎頭蜂繁殖旺季，蜂群數量達到高峰，警戒性與攻擊性也隨之提升。縣府提醒，民眾若進入山區或鄉間活動，應避免穿深色或花紋衣物，選擇淺色長袖衣褲，並避免使用香氣濃烈的香水、髮膠等用品，以降低吸引蜂群的風險。

若不慎遭蜂群接近，應保持冷靜，切勿揮手或拍打，應緩慢後退、遠離蜂巢區域50至100公尺外再停留；如遭攻擊，應立即以衣物保護頭頸部並迅速離開現場。若發現蜂巢，請勿自行摘除或干擾，應撥打1999通報，由縣府農業處派遣專業人員處理。

關山警察分局表示，將持續落實社區巡查與環境安全維護，並強調「防蜂重於除蜂」，唯有提高安全意識、遵守防蜂原則，才能有效防範意外發生，守護居民與洽公民眾的安全。