　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

▲▼雙11,刷卡,星展卡,環遊世界。（圖／資料照）

▲不論是PChome、momo、Yahoo、東森、蝦皮電商平台的滿額回饋，還是百貨購物、私房餐廳優惠，一張星展信用卡通通搞定。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

又到了全民手滑的季節！雙11購物節正式開跑，從電商平台到百貨週年慶全面開戰，優惠一波接一波，想趁年底補貨、換家電、搶旅遊好康，但是荷包好緊繃？想當「聰明買家」，這波星展銀行（台灣）推出的超值回饋攻略絕對要筆記！不論是PChome、momo、Yahoo、東森、蝦皮電商平台的滿額回饋，還是百貨購物、頂級私房餐廳優惠，一張星展信用卡通通搞定，還有機會抽中「百萬環遊世界鉅獎」！

雙11電商戰火全面引爆，星展一次整合四大電商平台回饋機制，讓消費者買越多賺越多，回饋上看18%，堪稱年度最划算組合！即日起至11/12，於PChome 24h購物使用星展信用卡分期滿NT$15,000，就能獲得2,700 P幣，回饋高達18%，若分12期以上購買機車，最高還能拿到8,000 P幣，超殺回饋全面激發卡友購買力！

▲▼雙11,刷卡,星展卡,環遊世界。（圖／資料照）

▲雙11電商戰火全面引爆，星展一次整合四大電商平台的回饋機制，讓消費者買越多賺越多，優惠直接上看18%，堪稱年度最划算回饋組合！

此外，11/9~11/13於momo購物網刷星展卡滿NT$12,000，即送1,800 mo幣，回饋率高達15%，同樣也有機車分期最高享6,500 mo幣的額外獎勵。Yahoo奇摩購物中心則於11/1~11/11單筆分期滿NT$35,000元享3,850超贈點，回饋最高達11%。

蝦皮購物則加碼推出「1111限定驚喜」，11/1~11/13刷星展卡單筆分期滿NT$11,111，登錄送刷卡金NT$1,222，限量500份，先搶先贏！酷澎於11/1~11/30也有刷星展卡單筆分期滿NT$30,000享刷卡金NT$2,000優惠。更狂的是，今年星展同步推出「環遊世界挑戰賽」，活動期間內只要刷滿NT$20,000，超過部分就能再享1%回饋，累積消費NT$100,000再送NT$2,000刷卡金，任刷一筆就有機會抽中「百萬環遊世界鉅獎」，三重優惠買到賺到！

▲▼星展卡,雙11,百萬環遊世界鉅獎。（圖／資料照）

▲只要刷任一筆就有機會抽中「百萬環遊世界鉅獎」，買到賺到！

除了線上購物戰場，歲末百貨週年慶也是消費者最愛的購物旺季。星展看準消費熱潮，推出超殺百貨回饋活動，讓卡友逛街購物同時也能荷包回血。以新光三越信義新天地為例，星展卡綁定skm pay並於百貨服飾櫃位消費滿NT$12,000，即贈限量12,000點skm points，等同享10%回饋。遠東百貨信義店也推出超值優惠，滿額最高送NT$18,000商品禮券，此外，全台多家百貨亦提供星展卡刷卡分期皆享0%利率，讓消費者無壓力入手戰利品，無論是想換3C、添購美妝、買精品等，都能以星展卡刷得盡興、分期0%利率採購更輕鬆。

▲▼雙11,刷卡,星展卡,環遊世界。（圖／資料照）

▲星展獨家攜手「500盤」推出卡友專屬餐飲禮遇，全台多間入選名店都能享獨家優惠，吃飯也能賺回饋！

除了血拼外，雙11怎能少了犒賞自己一頓好料！星展獨家攜手「500盤」推出卡友專屬餐飲禮遇，10/15~12/31全台多間入選名店都能享星展卡獨家優惠！像是台北的法式名店 SENS，星展卡友點季節套餐主餐即可獲贈一杯「The Macallan 12年單一麥芽威士忌」；台北人氣私廚知名李則祭出紅白酒加主廚私房菜的超值午/晚餐方案；知名義大利麵餐廳solo pasta刷星展卡單桌消費滿 NT$800，即享「提拉米蘇」乙份；飛花落院以星展卡結帳即享「單品茶禮盒」乙盒等。多家精選餐廳皆享星展卡友專屬優惠，同時還能參與「聚餐用星刷」活動，天天最高享12%餐飲回饋，讓美味加倍、回饋滿點！

▲▼雙11,刷卡,星展卡,環遊世界。（圖／資料照）

▲12月底前抓緊時間線上申辦星展eco永續卡，JOGUMAN 20吋官方授權行李箱好禮帶回家！

如果你還沒加入星展卡友行列，現在正是入手的最好時機！即日起至12月底前，新戶透過數位通路線上新申辦「星展eco永續卡」正卡，只要在核卡後30天內完成所有指定任務，就能免費帶走JOGUMAN 20吋官方授權行李箱乙個，同時，新戶也可參加上述豐富刷卡優惠活動，享受與既有卡友相同的電商、百貨、餐飲多重優惠，星展銀行提醒，所有回饋與抽獎活動均需透過「星展Card+信用卡數位服務APP」登錄，卡友們務必在活動前先完成註冊，以免錯過各項加碼回饋與抽獎資格！

卡友優惠活動一次看：https://go.dbs.com/3Uu4eBP

ECO辦卡這裡走：https://go.dbs.com/4mFmJyY

*謹慎理財，信用至上
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撿浪貓...女闖斑馬線遭撞死！恐怖瞬間曝
倒車撞民宅「堵死逃生路」縱火！媽媽命危　17歲女兒死亡
謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因
快訊／台中「母女1死1重傷」！　縱火嫌犯落網了
坤達認錯閃兵「後悔得要死」！吳宗憲抱不平：不應該上銬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

百貨週年慶x iPhone換機雙消費強檔　星展祭最強刷卡攻略賺萬元回饋

雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

德克士炸雞回歸板橋！「新埔門市」明開幕　優惠一次看

2大外送平台「11月優惠」出爐　五桐號、達美樂買1送1

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

德克士炸雞回歸板橋！「新埔門市」明開幕　優惠一次看

2大外送平台「11月優惠」出爐　五桐號、達美樂買1送1

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

阿富汗北部深夜6.3強震！死傷不明　USGS發布橙色警報

黃仁勳力讚4台廠在美合作　台積電再戰股價新高

比特幣「逢10必漲」破功！創投CEO警告：下個熊市恐大跌70%

3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

彰化騎士闖紅燈「直直衝」！路口猛撞釀3傷...恐怖瞬間曝

台中縱火1死1傷！男租客犯案動機曝　疑「偷內褲被逮」挾怨報復

雲林青創成功率9成　縣府再砸960萬挺年輕夢想家

南美旅遊返台手肘紅腫　切開皮膚驚見「活蟲寄生」

【沒摸就撒嬌！】阿嬤的撒嬌貓咪黏到不行❤

消費熱門新聞

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

摩斯漢堡「4大新品」開賣

好市多雙11「連7天300品項特價」

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

New Balance攜手30位跑步女孩！奔向21公里賽道

德克士炸雞板橋新店明開幕

超商「周一咖啡優惠」10元多1杯

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

2大外送平台11月優惠出爐

7-11 開賣「熱罐飲料」、新推蒸烤馬鈴薯

更多熱門

相關新聞

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

全聯、大全聯「超級周年慶」登場，超過300件商品「買1送1」，包括日用品、食品、美妝、電器，11月期間六日使用全支付，滿千還有800福利點回饋，大全聯則推出「滿千送千」激省方案。此外小時達搭上雙11，連續4周「逢1」每周一還有限量爆殺品1元、11元、21元開搶。11月1日線上更有限量「1折券」。

酷澎「火箭跨境」美國保健品限時5折

酷澎「火箭跨境」美國保健品限時5折

好市多雙11「連7天300品項特價」

好市多雙11「連7天300品項特價」

三大電商雙11拚買氣　高額回饋好康連發

三大電商雙11拚買氣　高額回饋好康連發

憂「雙11電商」威脅豬瘟疫情　數發部討論措施

憂「雙11電商」威脅豬瘟疫情　數發部討論措施

關鍵字：

雙11刷卡星展卡環遊世界

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝未陪同原因

道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

更多

最夯影音

更多
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面