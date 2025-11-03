雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

▲不論是PChome、momo、Yahoo、東森、蝦皮電商平台的滿額回饋，還是百貨購物、私房餐廳優惠，一張星展信用卡通通搞定。（圖／資料照，下同）



生活中心／綜合報導

又到了全民手滑的季節！雙11購物節正式開跑，從電商平台到百貨週年慶全面開戰，優惠一波接一波，想趁年底補貨、換家電、搶旅遊好康，但是荷包好緊繃？想當「聰明買家」，這波星展銀行（台灣）推出的超值回饋攻略絕對要筆記！不論是PChome、momo、Yahoo、東森、蝦皮電商平台的滿額回饋，還是百貨購物、頂級私房餐廳優惠，一張星展信用卡通通搞定，還有機會抽中「百萬環遊世界鉅獎」！

雙11電商戰火全面引爆，星展一次整合四大電商平台回饋機制，讓消費者買越多賺越多，回饋上看18%，堪稱年度最划算組合！即日起至11/12，於PChome 24h購物使用星展信用卡分期滿NT$15,000，就能獲得2,700 P幣，回饋高達18%，若分12期以上購買機車，最高還能拿到8,000 P幣，超殺回饋全面激發卡友購買力！

此外，11/9~11/13於momo購物網刷星展卡滿NT$12,000，即送1,800 mo幣，回饋率高達15%，同樣也有機車分期最高享6,500 mo幣的額外獎勵。Yahoo奇摩購物中心則於11/1~11/11單筆分期滿NT$35,000元享3,850超贈點，回饋最高達11%。

蝦皮購物則加碼推出「1111限定驚喜」，11/1~11/13刷星展卡單筆分期滿NT$11,111，登錄送刷卡金NT$1,222，限量500份，先搶先贏！酷澎於11/1~11/30也有刷星展卡單筆分期滿NT$30,000享刷卡金NT$2,000優惠。更狂的是，今年星展同步推出「環遊世界挑戰賽」，活動期間內只要刷滿NT$20,000，超過部分就能再享1%回饋，累積消費NT$100,000再送NT$2,000刷卡金，任刷一筆就有機會抽中「百萬環遊世界鉅獎」，三重優惠買到賺到！

除了線上購物戰場，歲末百貨週年慶也是消費者最愛的購物旺季。星展看準消費熱潮，推出超殺百貨回饋活動，讓卡友逛街購物同時也能荷包回血。以新光三越信義新天地為例，星展卡綁定skm pay並於百貨服飾櫃位消費滿NT$12,000，即贈限量12,000點skm points，等同享10%回饋。遠東百貨信義店也推出超值優惠，滿額最高送NT$18,000商品禮券，此外，全台多家百貨亦提供星展卡刷卡分期皆享0%利率，讓消費者無壓力入手戰利品，無論是想換3C、添購美妝、買精品等，都能以星展卡刷得盡興、分期0%利率採購更輕鬆。

除了血拼外，雙11怎能少了犒賞自己一頓好料！星展獨家攜手「500盤」推出卡友專屬餐飲禮遇，10/15~12/31全台多間入選名店都能享星展卡獨家優惠！像是台北的法式名店 SENS，星展卡友點季節套餐主餐即可獲贈一杯「The Macallan 12年單一麥芽威士忌」；台北人氣私廚知名李則祭出紅白酒加主廚私房菜的超值午/晚餐方案；知名義大利麵餐廳solo pasta刷星展卡單桌消費滿 NT$800，即享「提拉米蘇」乙份；飛花落院以星展卡結帳即享「單品茶禮盒」乙盒等。多家精選餐廳皆享星展卡友專屬優惠，同時還能參與「聚餐用星刷」活動，天天最高享12%餐飲回饋，讓美味加倍、回饋滿點！

如果你還沒加入星展卡友行列，現在正是入手的最好時機！即日起至12月底前，新戶透過數位通路線上新申辦「星展eco永續卡」正卡，只要在核卡後30天內完成所有指定任務，就能免費帶走JOGUMAN 20吋官方授權行李箱乙個，同時，新戶也可參加上述豐富刷卡優惠活動，享受與既有卡友相同的電商、百貨、餐飲多重優惠，星展銀行提醒，所有回饋與抽獎活動均需透過「星展Card+信用卡數位服務APP」登錄，卡友們務必在活動前先完成註冊，以免錯過各項加碼回饋與抽獎資格！

卡友優惠活動一次看：https://go.dbs.com/3Uu4eBP

ECO辦卡這裡走：https://go.dbs.com/4mFmJyY

