民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

三大電商雙11拚買氣　高額回饋再送iPhone、純電跑旅好康連發

東森購物「雙11」（圖／東森購物提供）

▲東森購物雙11「愛瘋週年慶」登場，限時7天天天送出iPhone 17與MacBook，優惠火力全開！圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

一年一度的雙11購物節提前開跑，東森購物網、momo購物網與Yahoo購物等電商平台，在活動暖身階段火力全開，接連釋出高額回饋、品牌日加碼、滿額禮等多種優惠，更祭出iPhone、純電跑旅、機票等大獎接力送出，搶先炒熱買氣。面對琳瑯滿目的促銷，網購族想在這次大檔中聰明省錢，先搞懂各家回饋的玩法和規則，把錢花在刀口上，才不會錯過任何好康。

東森購物網雙11活動開跑，暖身期間累積滿額享11%回饋，包含7%東森幣及最高1,111元現金券，再送限量保溫提袋。接著11/5～11/11進入正式檔期，最大亮點是祭出超狂抽獎活動，天天送出iPhone 17與MacBook M1，買越多、中獎機率越高；雙11當天，全站回饋最高可達21%，包括10%東森幣無上限＋樂透金加碼11%，還可透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數，想把回饋率衝到頂，可把訂單集中在這一天完成結帳。

商品折扣也下殺到底，東森購物網推出「瘋殺雙11」主題專區，涵蓋美妝、保健、美食、旅遊票券等，精選商品挑戰市場最低價，像是Apple AirPods Pro2只要$5,888、Dyson人氣吸塵器免萬元，Panasonic 10人份電子鍋、威技除濕機、國際牌微波爐等家電好物狂降至$3,111起，加碼政府退稅與滿額贈烤盤，還有多款必敗單品以$1,111、$111或買一送一等超甜價登場，以及超過10款東森雙11限定、獨家品項，省錢不能錯過。

momo雙11（圖／momo提供）

▲momo 雙11集結美妝、3C 家電、健康保養、流行精品到人氣日用品等上萬家品牌。（圖／momo提供）

momo購物網今年雙11主打十大回饋全面升級，從抽獎、刷卡到會員福利釋出多重優惠，除了持momo卡或moPlus會員購物，回饋可以再往上加，還加碼推出多款超商美食、專櫃美妝、人氣保健品等滿額好禮天天送，購物清單金額較高的消費者，可以考慮參與11/1、11/11限定的「雙日組隊團戰」，搭配28家銀行刷卡回饋，最高享23.5%回饋。

此外，也要留意「零碎回饋」，活動期間，活動期間每天固定時段開放搶紅包，單日最高可領999 mo幣或人氣美食，為夜貓族設計的限時折價券也同步開跑，天天都有機會入手購物金與美食優惠券。活動期間下單不限金額，登記再抽「宏佳騰韓系純電跑旅＋長榮航空來回機票」雙大獎。

搶攻年終旺季買氣，Yahoo購物雙11首波暖慶活動祭出五大回饋，全站下殺1折起，「超級品類日」商品加碼5%購物金，相當於最高回饋16%；人氣品牌DR.WU、AS、New Balance、微星等天天接力下殺，指定金飾挑戰最低價，限時加碼買黃金再送黃金；11/1～12/4於全台COLD STONE直營門市出示任一Yahoo購物、Yahoo拍賣或Yahoo App，享冰淇淋買1送1優惠；uniopen會員可用3點OPENPOINT換購價值150元的限量雙享券；Yahoo拍賣下單選7-ELEVEN超取運費全面降至38元，每週二及週末加碼享免運優惠。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

憂「雙11電商」威脅豬瘟疫情　數發部討論措施

泰達幣公開拍賣！1400萬市值，11/11桃園分署現場競標

闆妹雙11撒千萬！高機率50%大放送

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
