百貨週年慶x iPhone換機雙消費強檔　星展祭最強刷卡攻略賺萬元回饋

一年一度的百貨週年慶正式開戰，加上蘋果迷期待已久的iPhone 17系列新機全新上市，全台正迎來史上最強的「雙強檔消費潮」！不過別擔心，精明的消費者早就準備好「神卡」應戰，星展銀行看準這波商機，趁勢推出「星展摘星計畫最終章－環遊世界挑戰賽」，不論你是想在百貨週年慶瘋狂血拼，還是搶入手最新iPhone 17，刷星展卡就對了，搭配「環遊世界挑戰賽」最高再狂爽賺NT$10,000刷卡金！

百貨週年慶在9月陸續開跑一路到12月才結束，這可是長達4個月的「血拼馬拉松」，聰明的購物達人早就開始比較各家信用卡回饋。而今年討論度爆表的絕對是星展卡，這波回饋攻勢簡直是「神助攻」等級！星展卡針對遠百推出超高回饋優惠，消費滿額最高送NT$18,000遠東商品券！選擇分期0%利率，還可以加碼享最高NT$1,200遠東商品券，等於買愈多賺愈多，結帳當下即可將商品、商品券雙雙抱走。

如果想在新光三越大買特買，刷星展卡最高可爽享10% skm points回饋，光是這個數字就讓人心跳加速！更貼心的是skm pay還推出滿額加碼送活動，指定餐廳吃大餐滿NT$3,000送1,000 skm points，消費滿NT$100,000最高送18,000 skm points（相當於享NT$1,800回饋），分期消費滿NT$10,000再加碼1,000 skm points！重點是點數不用囤，直接折抵超實用，首次綁定skm pay單筆滿NT$1,000就加碼送1,000 points，從第一筆消費就狂賺回饋！

不只百貨週年慶，果粉們最期待的 iPhone 17 系列新機也同步開賣！蘋果迷們別只顧著排隊搶新機，回饋也要通通拿到手。iPhone 17 系列新機開賣，星展卡同樣祭出超狂優惠，12月底前卡友在 Apple Store 、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、神腦生活、Studio A及Straight A等指定通路購買新機，最高可享30期0%分期利率，滿額再享NT$2300刷卡金，不管是直奔門市搶頭香，還是想輕鬆分期付款，刷星展卡都能享受雙重好康。

▲▼在 Apple Store 、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、神腦生活、Studio A及Straight A等指定通路購買新機，最高可享30期分期0%利率，滿額再享NT$2300刷卡金！

在購物換機的同時，記得一併搭配現在正夯的「摘星計畫最終章－環遊世界挑戰賽」活動讓荷包快速回血！每月刷星展卡超過NT$20,000超過部分享1%回饋（最高NT$500刷卡金），刷滿NT$100,000可再賺NT$2,000元刷卡金。換句話說，週年慶期間當月最高可多享NT$2,500回饋，把握機會即刻登錄！活動自9/1至12/31止，活動期間最高可累積獲得NT$10,000刷卡金回饋，除了幫荷包補血，每一筆消費就是多一次抽獎機會，除了賺回饋，還有機會抽中價值NT$100萬旅券！

此外，TWICE即將於高雄開唱！持星展萬事達卡消費獨家抽演唱會雙人門票，Once絕不能錯過！超人氣女團 TWICE 將於 2025 年 11 月 22 日登上高雄舞台，帶來萬眾期待的 TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG！星展銀行特別推出限時好康，只要於9/15至10/20活動期間持星展萬事達卡每刷一筆一般消費並完成登錄，即可參加抽獎，有機會獲得高雄演唱會雙人門票（每組價值：NT$11,600），共抽出50組！既有星展萬事達卡卡友每筆消費皆享1次抽獎機會， 8/20 後新申辦星展萬事達卡正卡並核卡成功的新戶享5次抽獎機會。立即刷卡登錄，把握更接近偶像的夢幻時刻，把與 TWICE 一起閃耀高雄的入場券帶回家！

如果你不是星展卡友，這個好康報你知，星展銀行全新推出星展傳說對決聯名卡，即日起至12/31前，新戶申辦正卡且於核卡後30天內完成所有指定任務，就能免費帶走戰場傳說獸煌聯名充電燈座！讓你在血拼、追星或換新機時，都能有滿滿電力支援。星展銀行強調，這一波「環遊世界挑戰賽」同時結合週年慶檔期與新機上市，讓民眾無論是添購秋冬新裝、換新iPhone，還是刷卡抽演唱會門票，都能一次滿足，今年下半年若想把「購物慾」與「回饋值」發揮到最大，手刀申辦星展卡！

