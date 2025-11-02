　
地方 地方焦點

中央11／12起普發1萬現金　許淑華：研議更多優惠方案吸觀光客源

▲行政院本月中將開始進行普發1萬元作業。（圖／路透）

▲行政院本月中將開始進行普發1萬元作業。（圖／路透）

記者高堂堯／南投報導

中央政府將於11月12日開始普發現金1萬元，南投縣民意代表也表達關心，希望縣政府研議促銷與刺激南投消費的方案，避免民眾轉到其他縣市消費；縣長許淑華表示，會請縣府觀光處儘速邀集觀光旅宿業者商討對策，配合南投溫泉季等活動，推出更多優惠或吸引人的加碼方案，將遊客及消費留在南投。

南投縣議會10月30日召開第20屆第6次定期會縣政總質詢，縣議員林友友建議縣府可以加碼不同的方案，以刺激買氣、鼓勵所有的民眾能繼續來南投消費。

許淑華表示，縣府先前配合茶博及國慶焰火活動，辦理「南投旅遊好康月」抽獎活動，時間至11月15日止，只要在南投消費滿500元就可參加抽獎，最大獎是特斯拉汽車，已陸續抽出電動機車與3C產品等獎項，也確實有達到吸引遊客到南投、刺激在地消費的效果。

許淑華指出，南投觀光旅遊資源豐富，因應這次普發現金政策，縣府也希望讓民眾在領到現金後，第一時間就優先選擇到南投旅遊與消費、將消費能量導入，帶動全縣觀光、餐飲及商圈經濟；縣府觀光處將邀集縣內旅宿、餐飲及商圈業者，研議更多優惠方案或加碼策略，透過溫泉季、健行節、露營節等活動，推出更好的行程，鼓勵遊客長時間停留與多點的在地消費。

政府即將於11月5日開放普發1萬元現金的登記作業，最快11月12日開始發放。不過，現金尚未入帳，網路上已湧現一片「預支哀號」，許多民眾笑稱這筆錢根本還沒到手就得「上繳」，有人被父母沒收，也有人被伴侶分走，普發1萬形同「直接歸零」。

