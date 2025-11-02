澳洲研究：70歲以上「常聽音樂」可降39%失智風險

▲新研究表明，70歲以上銀髮族經常聽音樂罹患失智症的風險降低39%。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲墨爾本蒙納許大學（Monash University）一項新研究表明，70歲以上銀髮族經常聽音樂，罹患失智症的風險可能降低39%，記憶力也較好，演奏樂器者則可降低35%，若兩者共同進行更顯效果。

福斯新聞報導，這篇上月刊登在《國際老年精神病學期刊》的研究追蹤逾1萬800名70歲以上長者，時間長達數年。主導研究的蒙納許大學教授萊恩（Joanne Ryan）指出，現階段尚無治癒失智症的方法，因此找出有助預防或延緩失智症發作的策略至關重要，且有證據證明，大腦老化不僅取決於年齡與遺傳因素，還會受到個人環境與生活方式選擇的影響。

研究團隊發現，經常聽音樂及演奏樂器者罹患輕度認知障礙風險降低22%，整體認知功能與日常記憶回想能力均有提升。

世衛組織統計，全球約5700萬人患有失智症。根據研究人員，音樂活動可能是高齡者維持認知健康的可行策略，但目前尚無法確定其因果關係。音樂帶來的益處在受過高等教育程度（至少完成16年學業）者身上最為明顯，至於接受中等教育程度者則效果不盡相同。

哥本哈根大學老化研究副教授克努森（Morten Scheibye-Knudsen）說明，儘管相關科學研究尚無定論，且關於音樂、拼圖、學習新技能等活動的研究結果不一，但仍肯定音樂演奏所帶來的好處，包括增加社交互動等。