油漆師彈《夢中的婚禮》吸百萬觀看　自學3個月「為了給阿嬤聽」

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林縣一家音樂教室近日裝修，37歲油漆師傅曾煒泓看到教室內有鋼琴，現場彈了《夢中的婚禮》，過程被拍下上傳社群網站吸引約百萬觀看。曾煒泓表示，是以前阿嬤愛聽這首，就為了阿嬤學這首歌，練了三個多月後彈給阿嬤聽，阿嬤聽了以後相當感動。

▲師傅即興彈《夢中的婚禮》，說當時是為了阿嬤才練的。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

曾煒泓說，以前阿嬤愛聽這首，就去訓練，為了這首去跟同學問，去學他的音階音符，因為以前沒那麼多錢去上課，所以為了要送阿嬤這首，就拼了一直去練，一天都練差不多八個小時左右，家裡鋼琴是阿嬤的，阿嬤那輩傳下來的，舊的沒什麼聲音，可能音階不對，因為很久沒調音了，大概是二十多年前開始練。

當時想說想努力學好這首送給阿嬤聽，當時自己16歲，當時阿嬤表情很感動，為阿嬤做這件事覺得光榮，值得記一生，沒辦法形容的感動，那時候學了三個多月，就早上去中午吃飯，陪阿嬤聊天，阿嬤睡著後就繼續去學。

▲鋼琴老師 陳寶玲說，師傅只練三個月就會彈很厲害。（圖／記者游瓊華翻攝）

鋼琴老師陳寶玲說，當時是聽到琴聲的時候上去看，看到師傅在那邊彈驚訝了一下，問師傅怎麼會彈鋼琴，他說他是無師自通，就有稍微指導一下，把指法改過來，或者是融入一些感情的話會更好，基本上這樣無師自通算厲害了，有機會的話可以繼續學，把基礎打好再學一些比較困難的歌會比較容易上手，如果依照孩子從基本到程度高點的話，《夢中的婚禮》大概要學兩年的程度才有辦法彈，如果有學鋼琴的孩子，不管是古典或流行，《夢中的婚禮》一定會教到的，師傅只學了三個月相當厲害。