　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

▲▼做家事,英國研究,失智。（圖／photoAC）

▲做家事居然可以維持大腦健康、預防失智。（圖／photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

洗碗槽堆了一堆碗盤、洗衣籃也滿出來了，每天回到家只想躺平，根本不想管這些家事，尤其天氣變冷了，整個人更是發懶不想動，但英國一項長達十年的大型研究發現，這些看似瑣碎的家務，居然可以維持大腦健康、預防失智，甚至發現有做家事的男性和女性大腦衰退得更慢！

根據英國生物樣本庫（UK Biobank）的研究，調查了癡呆症的發生率，該研究對502,629名成年人進行了平均10.7年的追蹤，研究開始時的平均年齡為56.5歲，在此期間有5,185人被診斷出患有癡呆症，參與者首先報告了包括家務在內的各種活動的頻率，並採用五點量表：「每天」、「每週幾次」、「每週一次」、「每月幾次」或「幾乎從不」，分析顯示，與做家事頻率最低的人相比，做家事頻率最高的人罹患失智症的風險降低了21%，只要動手掃一掃地、洗幾次碗，就有機會讓大腦保持更年輕！

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究團隊指出，即使調整了年齡、教育程度、收入、飲食與運動習慣等變數後，這項關聯仍然顯著。更有趣的是，不論男女，勤勞做家事都能帶來類似的認知保護效果，男性若願意多參與家務，不僅能分擔伴侶壓力，也能替自己的大腦加分，研究更發現，做家事同時結合了「中等強度的身體活動」與「持續的注意力集中」，能促進血液循環、刺激腦神經連結，長期下來等於是一種低成本的「家庭健腦操」。

▲▼做家事,英國研究,失智。（圖／photoAC）

▲打掃、整理、搬運、烹飪這些動作，都能讓身體維持活動度。

大腦和肌肉一樣，用得越多越靈活，打掃、整理、搬運、烹飪這些動作，都能讓身體維持活動度，更重要的是，家務能讓生活變得有秩序，心情也會變好，還可以減少孤獨感，更有失智照護專家指出，讓長輩參與安全的家務如摺衣、澆花、擺餐桌，不僅可延緩退化，還能維持自尊與生活意義，建議民眾每週至少維持2～3次的家務活動，不必上健身房、不用花錢買器材就能維持健康！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗晚間街頭5人互毆！當眾亮刀暴打
出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」
LINE「16款免費貼圖」限時下載！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不必有錢也能幸福！暢銷作家公開5招「低成本高幸福」生活術

你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

2025最幸福國家丹麥又上榜　必學7個簡單Hygge風幸福小儀式

普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

以為是感冒！2歲童燒到「腳變麵龜還血輪眼」　竟是川崎病惹禍

牧場員工被車壓斷14根肋骨　醫師「兩階段鋼骨重建」救回一命

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　婦產科醫打臉

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

2025最幸福國家丹麥又上榜　必學7個簡單Hygge風幸福小儀式

普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

以為是感冒！2歲童燒到「腳變麵龜還血輪眼」　竟是川崎病惹禍

牧場員工被車壓斷14根肋骨　醫師「兩階段鋼骨重建」救回一命

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　婦產科醫打臉

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

台中梧棲養豬場爆豬瘟！豬舍仍有2處驗出陽性　市府緊急清消9hrs

威力彩2億獎落台南永康！老闆拜完太子爺「左眼狂跳」竟真中頭獎

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員　攔阻逾9千萬元詐騙款

台中男車禍亡「頸部卻有刀傷」　高大成曝2關鍵：恐遭人追殺

運動族必看！營養師激推「8款天然增肌食物」　

北投「鐵棒男」半夜傳巨響被檢舉　暴怒砸鄰居門

山川連兩戰開轟！軟銀逆轉阪神搶下2勝1敗優勢　奪冠率達77％

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

唐振剛出面自首閃兵！　《角頭》戰友黃鐙輝發聲嘆：年輕難免有僥倖心態

中共發布十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

冬季髮絲變脆弱？3款養髮液推薦　吹乾頭皮前使用最好

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

可能有雙颱！　最新預測曝

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

男童上廁所不專心　照X光「屎塞到胸部」

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

翻轉！　4生肖貴人到

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

更多熱門

相關新聞

BLACKPINK封路引迷航　警助翁平安返家

BLACKPINK封路引迷航　警助翁平安返家

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會於18、19日在世運主場館登場，吸引大批粉絲湧入，場館周邊實施交通管制，住在左營區附近的74歲鄒姓男子19日上午外出騎腳踏車，卻因失智症迷路，一路誤騎到屏東縣九如鄉。經過近24小時、橫跨20多公里的迷航，最終在里港警方熱心協助下平安返家。家屬又驚又喜，感謝警方即時伸援，讓驚魂記劃下圓滿句點。

阿伯10天迷路3次　警一眼認出他

阿伯10天迷路3次　警一眼認出他

翁騎車自摔迷途　警循藥袋查身分助返家

翁騎車自摔迷途　警循藥袋查身分助返家

日71歲翁疑失智開車　「高速逆向」撞死行人

日71歲翁疑失智開車　「高速逆向」撞死行人

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組攜手華醫啟動失智症檢測計畫

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組攜手華醫啟動失智症檢測計畫

關鍵字：

做家事英國研究失智

讀者迴響

熱門新聞

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面