你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

洗碗槽堆了一堆碗盤、洗衣籃也滿出來了，每天回到家只想躺平，根本不想管這些家事，尤其天氣變冷了，整個人更是發懶不想動，但英國一項長達十年的大型研究發現，這些看似瑣碎的家務，居然可以維持大腦健康、預防失智，甚至發現有做家事的男性和女性大腦衰退得更慢！

根據英國生物樣本庫（UK Biobank）的研究，調查了癡呆症的發生率，該研究對502,629名成年人進行了平均10.7年的追蹤，研究開始時的平均年齡為56.5歲，在此期間有5,185人被診斷出患有癡呆症，參與者首先報告了包括家務在內的各種活動的頻率，並採用五點量表：「每天」、「每週幾次」、「每週一次」、「每月幾次」或「幾乎從不」，分析顯示，與做家事頻率最低的人相比，做家事頻率最高的人罹患失智症的風險降低了21%，只要動手掃一掃地、洗幾次碗，就有機會讓大腦保持更年輕！

研究團隊指出，即使調整了年齡、教育程度、收入、飲食與運動習慣等變數後，這項關聯仍然顯著。更有趣的是，不論男女，勤勞做家事都能帶來類似的認知保護效果，男性若願意多參與家務，不僅能分擔伴侶壓力，也能替自己的大腦加分，研究更發現，做家事同時結合了「中等強度的身體活動」與「持續的注意力集中」，能促進血液循環、刺激腦神經連結，長期下來等於是一種低成本的「家庭健腦操」。

大腦和肌肉一樣，用得越多越靈活，打掃、整理、搬運、烹飪這些動作，都能讓身體維持活動度，更重要的是，家務能讓生活變得有秩序，心情也會變好，還可以減少孤獨感，更有失智照護專家指出，讓長輩參與安全的家務如摺衣、澆花、擺餐桌，不僅可延緩退化，還能維持自尊與生活意義，建議民眾每週至少維持2～3次的家務活動，不必上健身房、不用花錢買器材就能維持健康！