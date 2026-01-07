立德電子股票遭盜賣A走1.7億　財務長等7人交保

記者黃翊婷／綜合報導

電源供應器廠立德電子（3058）前總經理包效禹、現任財務主管吳敏娟，被指控盜賣公司持有的1450萬股（價值約1.7億元）給萊力國際商務公司。檢調6日約談立德董事長包忠詒父子等10人，經過漏夜偵訊，諭令立德電子財務長陳永松、包忠詒的兒子包效稷等7人，以15萬元至80萬元不等的金額交保，其中1人限制出境出海。

▲立德董事長包忠詒的兒子、協理包效稷。（圖／記者劉昌松攝，下同。）

回顧案件經過，檢調獲報，包效禹、吳敏娟被指控涉嫌在2023年間，將立德轉投資的500萬股份賣給萊力國際商務公司，2024年間又賣出950萬股，但2次交易的所得都沒有回到公司，經董事長簽名的公司財報也沒有揭露，直到會計師查帳才發現異狀。

檢方懷疑全案涉及《證券交易法》特別背信、財報不實等罪，6日兵分12路搜索立德、萊力公司等12個地點，並約談立德董事長包忠詒父子等10人。經過數小時訊問，包忠詒、包效禹、吳敏娟在同日晚間移送北檢複訊。

立德電子財務長陳永松、包忠詒的兒子包效稷及成姓媳婦、黃姓財會專員，各以20萬元交保。萊力國際商務公司陳姓、邱姓職員，各以15萬元交保。萊力國際商務公司時任負責人廖蒲爵，則以80萬元交保，並限制出境出海。

▲立德電子前總經理包效禹。

▲立德電子財務主管吳敏娟。

▲立德董事長包忠詒。

▲萊力國際商務公司時任負責人廖蒲爵。