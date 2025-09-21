用新台幣下架它！高雄庇護工場月餅開賣　憨兒巧手烘焙傳溫情

▲高雄庇護工場月餅開賣，美味佳餐坊推出六款手作月餅。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

中秋佳節經常會送禮表達心意，由高雄市勞工局輔導的身心障礙庇護工場「美味佳餐坊」，今年推出奶黃流心酥、綠豆椪、菠蘿Q心酥、鳳凰酥、芋泥麻糬酥、經典蛋黃酥等6款精緻手作月餅，都是由身心障礙員工付出比一般人還多的努力與汗水親自製作。為鼓勵企業支持，勞工局也推出滿額禮金回饋。

高雄中餐服務人員職業工會理事長伍先棣指出，美味佳餐坊是全國唯一由職業工會經營的庇護工場，擁有許多教師、訓練資源，是少數擁有自主產品開發能力的庇護工場。為了提供憨兒穩定的工作機會，不斷強化競爭力，已連續15年獲得高市府「健康盒餐」及「衛生自主管理優等」雙重認證，並與多家飯店主廚合作進行技術指導，持續提升產品品質與研發能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄中餐服務人員職業工會理事長伍先棣表示，憨兒也能為社會做出貢獻。（圖／記者許宥孺翻攝）



伍先棣表示，在專業技術指導員及就業輔導員的協助下，憨兒們透過反覆練習學習便當包裝、清潔、切菜等廚務技能，從完成工作任務中獲得成就感，不僅培養專業技能，也建立工作自信，有助於未來轉銜至其他企業就業。「庇護工場就像是身障朋友進入社會前的中途之家，透過適當的照顧與訓練，他們同樣能對社會做出貢獻。」

為鼓勵更多企業支持庇護就業，高雄市勞工局推出中秋回饋專案，即日起至9月30日，企業累計採購庇護工場中秋禮品達新台幣10萬元者，可獲得1萬元禮金回饋，期望有更多企業與民眾支持庇護就業，讓節慶送禮也能兼顧社會價值。