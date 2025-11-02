　
政治

辣評「綠營邏輯」讓吳音寧接台肥董座　陳冠安：國力弱化下滑

▲▼吳音寧 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台肥農業部法人董事代表突撤換，吳音寧取代董事長李孫榮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台肥公司前天公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，現任董事長李孫榮將卸下職務。。國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安痛批，此事可看出民進黨治下的用人邏輯，從來不考量專業，考量的是背景、是派系、是酬庸，最終的結果就是國家治理能力不斷弱化下滑。

陳冠安透過臉書指出，東吳法律畢業、社運出身的吳音寧，擠掉美國環工博士出身、任期原定到2027年的現任董事長，接掌台肥，且從年薪250萬的北農總經理、行政院中部聯合服務中心副執行長，到如今的台肥董事長，一路走來的要職工作，都是民進黨給的。

陳冠安批評，吳音寧沒戰功、沒專業，官運卻相當亨通，這也正是民進黨治下的用人邏輯，從來不考量專業，考量的是背景、是派系、是酬庸，「吳音寧們找到工作，但專業的人，卻失去工作」，最終的結果，就是國家治理能力不斷弱化下滑，人民的生活沒有改善，庸碌高官的生活卻都大大改善，「吳音寧接管台肥，就是民進黨派系分贓殘害台灣的縮影」。

吳音寧昨發文表示，台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定，目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論；吳強調，她的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要。

10/31 全台詐欺最新數據

辣評「綠營邏輯」讓吳音寧接台肥董座　陳冠安：國力弱化下滑

國民黨主席鄭麗文昨日正式上任，聯電前董事長曹興誠發出公開信表示，「成為國民黨中的『中共專寵』，可能妳會很開心；但看到毛澤東和習近平如何無情『清理』他們『提拔』過的人，我勸妳也別太得意。中共是無視人權、無法無天的，妳去為虎作倀，必定為虎反噬；這個下場，不會算命的人也能料到。」國民黨今（2日）回擊，曹興誠若真心關心台灣，應該先為他先前大力推動、卻造成社會撕裂的「大罷免」行動向全國民眾道歉。

