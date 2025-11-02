　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

名古屋人妻懸案偵破！夫26年砸2200萬保存現場　兇手竟是高中同學

記者趙蔡州／綜合報導

日本愛知縣名古屋26年前懸案，主婦高羽奈美子在住家遭人猛刺頸、胸殺害，日本警方10月31日宣布終於逮捕了69歲嫌疑人安福久美子，令人驚訝的是，安福久美子是死者丈夫高羽悟的高中同學。高羽悟感嘆，他曾擔心是不是跟自己有關的人所為，「不幸的是，結果變成了最糟的情況」。

綜合日媒報導，事件發生在1999年11月，年僅32歲的高羽奈美子在公寓住家遭人拿刀割頸、猛刺胸部殺害，奈美子跟高羽悟的2歲孩子當時還躺在房間內的嬰兒床上，目睹了母親斷氣的過程，但由於年齡太小，所以不清楚自己的母親已經往生。

儘管兇嫌在現場留下了不少血跡、鞋印及毛髮，卻因當年的調查技術不夠完善，加上線索極少，愛知縣警方26年來動員了超過10萬名調查員，先後詢問超過5000人，卻遲遲沒有找到破案的關鍵線索。

事件發生後，死者的丈夫高羽悟雖然帶著兒子搬走，但他仍繼續租用案發公寓，且為了盡可能保存現場的所有證據，他在接下來的26年間幾乎完全沒有改動屋內的擺設，連現場的血跡都沒有清洗，只希望能找到殺死妻子的兇手，26年租金花費就超過2200萬日圓（約新台幣439萬元）。

經過多年調查，日本警方今年鎖定安福久美子有嫌疑，也多次約談安福久美子，並要求對方提供DNA樣本，但都遭到對方拒絕，直到今年10月，安福久美子才終於同意配合調查，並在10月31日檢驗結果出爐的前一天（10月30日）向警方自首，後續也確定安福久美子的DNA與案發現場遺留的血跡相符。

愛知縣警署搜查1課課長山本政明10月31日表示，事件至今已發生26年，相關人士都已相當高齡，了解當年情況的調查員也不斷減少，高羽悟自費租下案發公寓，確實保存了許多關鍵訊息，且也在後續調查派上用場，真的非常感謝。

▲▼日本警察,警視廳,警察,警車。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

▲日本警方表示，安福久美子在DNA鑑定結果出爐的前一天到警局自首。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

事實上，安福久美子是高羽悟的高中同學，兩人還曾經在同一個網球社團打球。在得知安福久美子就是殺死妻子的兇手後，高羽悟非常震驚且不理解，兩人最後一次見面是事發前一年的網球社團校友會上，當時也只有簡單交談幾句，「我完全無法理解她的殺人動機」、「我曾擔心是不是跟自己有關的人所為，我覺得很對不起我的妻子，不幸的是，結果變成了最糟的情況」、「但現在還不是哭泣的時候，我必須振作起來」。

日本警方表示，安福久美子目前已坦承殺人，詳細的殺人動機、跟死者的關係，事件發生過程，仍待進一步調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳宣布韓國AI合作　台韓AI差異曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

名古屋人妻懸案偵破！夫26年砸2200萬保存現場　兇手竟是高中同學

美財長超好奇！林信義與貝森特會晤40分鐘　曝台灣高科技聚落秘辛

日本岐阜熊狂出沒連襲4人！　白川村合掌村附近「楓葉點燈」取消

高市早苗手提包爆紅！美到想包色　賣到缺貨「訂單排到明年5月」

馬爾地夫：2007年後出生者禁止吸菸　遊客也適用

台韓晶片競爭？回應「輝達與韓國合作」　林信義曝台灣策略

APEC領袖代表大合照站位曝光！　林信義與習近平零互動：要看機緣

林信義會晤高市早苗20分鐘畫面曝光！　台日盼深化AI與經貿合作

差11歲姐弟戀！32歲日女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀25年清白　千字文控訴家破亡

乘客行動電源爆炸！澎湖交通船險變火燒船　驚險瞬間畫面曝

林岱樺首場造勢晚會岡山登場　主持人喊：現場1萬人

名古屋人妻懸案偵破！夫26年砸2200萬保存現場　兇手竟是高中同學

美財長超好奇！林信義與貝森特會晤40分鐘　曝台灣高科技聚落秘辛

日本岐阜熊狂出沒連襲4人！　白川村合掌村附近「楓葉點燈」取消

高市早苗手提包爆紅！美到想包色　賣到缺貨「訂單排到明年5月」

馬爾地夫：2007年後出生者禁止吸菸　遊客也適用

台韓晶片競爭？回應「輝達與韓國合作」　林信義曝台灣策略

APEC領袖代表大合照站位曝光！　林信義與習近平零互動：要看機緣

林信義會晤高市早苗20分鐘畫面曝光！　台日盼深化AI與經貿合作

差11歲姐弟戀！32歲日女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

名古屋人妻懸案偵破！夫26年砸2200萬保存現場　兇手竟是高中同學

粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利

Nissan「後輪驅動房車最終章」登場！Skyline特仕車日本限定400輛

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

快訊／淡水BMW轉彎撞直行車「失控再撞機車」　女騎士無呼吸心跳送醫

桃園問政犀利兩戰將議員　「毛起來拍短影音」談寵物眼裡都是愛

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

內政部新制上路！　陸籍人士在台定居必須「放棄中國護照」

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

外國人二度大鬧西門町理髮店　手指戳別人臉、還拿菸蒂燙客人

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

國際熱門新聞

馬爾地夫：2007年後出生者全面禁菸

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

APEC領袖合照曝！林信義與習近平0互動

美財長超好奇！林信義曝台科技聚落秘辛

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

台韓晶片PK？林信義回應輝達韓國合作

印15歲少年鐵軌自拍！遭火車撞死瞬間曝

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

美國女法官「當街脫褲小便」！半裸蹲草叢

「熊衝出樹叢」攻擊日公務員！重傷骨折

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事

32歲日女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

更多熱門

相關新聞

台北、名古屋簽署「防災合作備忘錄」　名古屋副市長：深化互信

台北、名古屋簽署「防災合作備忘錄」　名古屋副市長：深化互信

台北市政府23日與日本名古屋市正式簽署《強化災害防救友好合作備忘錄》，由台北市副市長暨台北市災害防救辦公室主任張溫德，研究發展考核委員會主任委員殷瑋及捷運公司總經理黃清信代表出席。雙方將在災防、防疫及市民防災教育等領域深化交流與合作，攜手提升城市在面對災害時的應變能力與整體韌性。

日71歲翁疑失智開車　「高速逆向」撞死行人

日71歲翁疑失智開車　「高速逆向」撞死行人

日本人在名古屋幫花蓮募款！影片暖哭

日本人在名古屋幫花蓮募款！影片暖哭

名古屋購物新選擇三井Outlet岡崎11月開

名古屋購物新選擇三井Outlet岡崎11月開

「百貨集中又不擠人」內行推日本1城市：從早逛到晚

「百貨集中又不擠人」內行推日本1城市：從早逛到晚

關鍵字：

懸案名古屋高羽奈美子

讀者迴響

熱門新聞

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了

藍鳥戴「51號」向道奇球員致敬

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

黃仁勳與韓國AI合作　台韓AI差異曝光

屠穎跑步跌倒猝逝　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面