名古屋人妻懸案偵破！夫26年砸2200萬保存現場　兇手竟是高中同學

記者趙蔡州／綜合報導

日本愛知縣名古屋26年前懸案，主婦高羽奈美子在住家遭人猛刺頸、胸殺害，日本警方10月31日宣布終於逮捕了69歲嫌疑人安福久美子，令人驚訝的是，安福久美子是死者丈夫高羽悟的高中同學。高羽悟感嘆，他曾擔心是不是跟自己有關的人所為，「不幸的是，結果變成了最糟的情況」。

綜合日媒報導，事件發生在1999年11月，年僅32歲的高羽奈美子在公寓住家遭人拿刀割頸、猛刺胸部殺害，奈美子跟高羽悟的2歲孩子當時還躺在房間內的嬰兒床上，目睹了母親斷氣的過程，但由於年齡太小，所以不清楚自己的母親已經往生。

儘管兇嫌在現場留下了不少血跡、鞋印及毛髮，卻因當年的調查技術不夠完善，加上線索極少，愛知縣警方26年來動員了超過10萬名調查員，先後詢問超過5000人，卻遲遲沒有找到破案的關鍵線索。

事件發生後，死者的丈夫高羽悟雖然帶著兒子搬走，但他仍繼續租用案發公寓，且為了盡可能保存現場的所有證據，他在接下來的26年間幾乎完全沒有改動屋內的擺設，連現場的血跡都沒有清洗，只希望能找到殺死妻子的兇手，26年租金花費就超過2200萬日圓（約新台幣439萬元）。

經過多年調查，日本警方今年鎖定安福久美子有嫌疑，也多次約談安福久美子，並要求對方提供DNA樣本，但都遭到對方拒絕，直到今年10月，安福久美子才終於同意配合調查，並在10月31日檢驗結果出爐的前一天（10月30日）向警方自首，後續也確定安福久美子的DNA與案發現場遺留的血跡相符。

愛知縣警署搜查1課課長山本政明10月31日表示，事件至今已發生26年，相關人士都已相當高齡，了解當年情況的調查員也不斷減少，高羽悟自費租下案發公寓，確實保存了許多關鍵訊息，且也在後續調查派上用場，真的非常感謝。

▲日本警方表示，安福久美子在DNA鑑定結果出爐的前一天到警局自首。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

事實上，安福久美子是高羽悟的高中同學，兩人還曾經在同一個網球社團打球。在得知安福久美子就是殺死妻子的兇手後，高羽悟非常震驚且不理解，兩人最後一次見面是事發前一年的網球社團校友會上，當時也只有簡單交談幾句，「我完全無法理解她的殺人動機」、「我曾擔心是不是跟自己有關的人所為，我覺得很對不起我的妻子，不幸的是，結果變成了最糟的情況」、「但現在還不是哭泣的時候，我必須振作起來」。

日本警方表示，安福久美子目前已坦承殺人，詳細的殺人動機、跟死者的關係，事件發生過程，仍待進一步調查。