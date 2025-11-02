「陸勝1號」落幕！跨區機動逾200公里　整合無人機、TAK便掌握敵情

▲裝甲542旅執行「陸勝1號操演」。（圖／軍聞社提供）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍為期7天6夜的「陸勝1號操演」已於10月31日落幕。此次操演首度改由教準部擔任統裁部，六軍團裝甲第542旅與十軍團機步第234旅則採「實兵、實地、實裝」方式進行攻防對抗，跨區機動超過200公里。陸軍司令呂坤修上將表示，本次扎實的操演訓練有助於驗證部隊實戰化訓練及裝備妥善狀況。

「陸勝1號操演」自25日開始執行，採「實兵實裝、自由統裁、階段管制」方式，依作戰進程透過想定，逐次誘導甲軍（裝甲542旅）、乙軍（機步234旅）執行實際對抗的攻防演練，而甲、乙軍也特別配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電及空軍等部隊，置重點於訓練各級參演主官靈活運用各配屬部隊、無人機、新式武器裝備及指管系統。

不僅如此，此次操演中整合無人機、部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，簡稱TAK），運用即時影像與監控資訊回傳，提高戰場掌握與指管效率，達成「精確掌握敵情、快速決策及靈活用兵」目標。

根據《軍聞社》報導，由於本次部隊夜間機動長時間、長距離，對官兵的精神與體力都是十分大的考驗，操演前單位即藉由長距離夜間駕駛、裝備檢測與現地偵查等作為，使官兵熟悉地形特性與民間設施位置，以利後續戰術運用；而操演結束後，統裁部完成全程測裁與戰術檢討，彙整通資與行動資料，作為後續訓練改進依據。

此外，呂坤修昨到裝甲542旅視導操演復原工作實況。呂司令表示，本次扎實的操演訓練有助於驗證部隊實戰化訓練及裝備妥善狀況，勉勵單位務實汲取寶貴的操演參數及經驗，持續強化裝備維保作為，有效提升部隊作戰持續力。