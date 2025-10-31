地表最強戰車成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

▲M1A2T戰車正式成軍。（圖／記者蘇晏男攝）



記者陳家祥／台北報導

國防部向美國購置的M1A2T戰車，首批38輛在去年底完成交付作業，首支完成換裝訓練的陸軍584裝甲旅第3聯兵營，今（31日）在新竹湖口舉行成軍典禮。親自出席典禮的總統賴清德說，新興單位的成軍是全新挑戰，更展現國軍邁向新訓練、新思維的重要里程碑；他強調，強化國防是為了保家衛國，只有實力才可以帶來真和平，「簽訂和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平」，要不卑不亢維持現狀，堅決反併吞、反侵略，反對推進統一、反對一國兩制。

我國現有的主力戰車CM11勇虎式、M60A3巴頓戰車平均服役已40年，遠遠落後對岸戰車一個世代以上。為此，國防部在2019年與美國簽訂405億採購的M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）採購合約，採購型號M1A2T戰車108輛，首批38輛已在2024年12月完成交付，後續預計2026年陸續抵台。

M1艾布蘭戰車目前為美國陸軍主力戰車，火力、防護力當今首屈一指，從1980年開始在美國陸軍服役，1991年的波斯灣戰爭首度實戰展現優異性能，到如今的俄烏戰爭，戰力獲無數實戰驗證，未來將是我國地面戰力重要一環。

首個完成換裝訓練的陸軍584裝甲旅第3聯兵營，今在新竹湖口舉行成軍典禮，由總統賴清德親自主持。賴清德致詞時說，非常榮幸主持陸軍裝甲584旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮，在3個多月前，他也來看各位的換裝訓練以及實彈射擊場面，非常震撼，「現在看到各位正式成軍，展現出高昂的士氣，我與全體國人都為你們感到驕傲」。

賴清德指出，584旅聯兵三營是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。

賴清德說，無論是從赴美培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻，而各位弟兄姊妹發揮不怕苦、不怕難的精神，通過重重的考驗與挑戰順利完成任務，「我要感謝大家，大家辛苦了」。

「新興單位的成軍是全新挑戰，更是展現國軍邁向新訓練、新思維、新裝備、新科技的重要里程碑。」賴清德說，有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能夠有效提升戰力，落實防衛固守、重層嚇阻的整體戰略。

「各位弟兄姊妹，我要強調，我們強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平。」賴清德強調，簽訂一紙和平協議無法帶來和平；接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

賴清德說，所以，我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略，反對推進統一、反對一國兩制，因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣的主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。

「台灣人民守護主權、維護民主自由的生活方式不該被視為挑釁。」賴清德說，投資國防就是投資和平，「不只是台灣，我們區域周邊國家也都在提高國防預算，加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的和平穩定」。

最後，賴清德分享一個小故事，其實他和584旅有個緣分，584旅的前身是284師，是他在金門服役時的單位，所以他特別希望各位可以「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚。

▼「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。（圖／記者許靖騏攝）