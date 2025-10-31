　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

地表最強戰車M1A2T成軍　軍隊臂章繡上「台灣陸軍」

▲▼地表最強戰車M1A2T成軍　軍隊臂章繡上「台灣陸軍」。（圖／翻攝國防部發言人）

▲地表最強戰車M1A2T。（圖／翻攝國防部發言人）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國防部向美國購置的M1A2T戰車，首批38輛在去年底完成交付作業，首支完成換裝訓練的陸軍584裝甲旅第3聯兵營，31日在新竹湖口舉行成軍典禮。其中，M1A2T戰車的軍人臂章，繡上「Taiwan ARMY」。

我國現有的主力戰車CM11勇虎式、M60A3巴頓戰車平均服役已40年，遠遠落後對岸戰車一個世代以上。為此，國防部在2019年與美國簽訂405億採購的M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）採購合約，採購型號M1A2T戰車108輛，首批38輛已在2024年12月完成交付，後續預計2026年陸續抵台。

▲▼地表最強戰車M1A2T成軍　軍隊臂章繡上「台灣陸軍」。（圖／翻攝國防部發言人）

▲新部隊的臂章繡上「台灣陸軍」。（圖／翻攝國防部發言人，下同）

M1艾布蘭戰車目前為美國陸軍主力戰車，火力、防護力當今首屈一指，從1980年開始在美國陸軍服役，1991年的波斯灣戰爭首度實戰展現優異性能，到如今的俄烏戰爭，戰力獲無數實戰驗證，未來將是我國地面戰力重要一環。

總統賴清德表示，新興單位的成軍是全新挑戰，更展現國軍邁向新訓練、新思維的重要里程碑；他強調，強化國防是為了保家衛國，只有實力才可以帶來真和平，「簽訂和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平」，要不卑不亢維持現狀，堅決反併吞、反侵略，反對推進統一、反對一國兩制。

▲▼地表最強戰車M1A2T成軍　軍隊臂章繡上「台灣陸軍」。（圖／翻攝國防部發言人）

▲▼地表最強戰車M1A2T成軍　軍隊臂章繡上「台灣陸軍」。（圖／翻攝國防部發言人）

▲▼地表最強戰車M1A2T成軍　軍隊臂章繡上「台灣陸軍」。（圖／翻攝國防部發言人）

▲▼地表最強戰車M1A2T成軍　軍隊臂章繡上「台灣陸軍」。（圖／翻攝國防部發言人）

