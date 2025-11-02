　
處女座桃花旺！12星座運勢　白羊小心投資陷阱

▲▼愛情,情人節,12星座,真愛,特權。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲本週處女座有桃花、射手座美到出汁。（圖／取自免費圖庫pexels）

辰宇力 ☆ 2025.11.2 - 2025.11.9 星象預測與12星座運勢

火星在本週衝刺，特別可能發生重大意外傷害及病害，出入需保守，遵守安全規範。財物投資也須謹慎，要做好損害管控，賭性堅強容易帶來重大損失。大環境逐步演化出樂觀的節奏，每個人或多或少都會得到好運的青睞。

展望未來７日，#處女 桃花旺。#獅子 與親友歡聚。#射手 美到出汁。#摩羯 安排假期。#巨蟹 貴人提拔。#天蠍 順水推舟。#雙魚 行程滿檔。#白羊 小心投資陷阱。#水瓶 要控制飲食。#天秤 左右為難。#雙子 心疲體累。#金牛 業力引爆。

【一週星情氣候名詞解析】

・晴 : 順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲 : ⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰 : 有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨 : 可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨 : 有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

【12星座一週星情氣候】

白羊座 Aries (3/21 ~ 4/20)
本週開運色 : 紅紫、黃

11/2(SUN) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/3(MON) : 陰 Cloudy
11/4(TUE) : 陰 Cloudy
11/5(WED) : 晴 Sunny
11/6(THU) : 晴 Sunny
11/7(FRI) : 晴 Sunny
11/8(SAT) : 晴 Sunny
11/9(SUN) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain

金牛座 Taurus (4/21 ~ 5/20)
本週開運色 :藍、綠
11/2(SUN) : 晴 Sunny
11/3(MON) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/4(TUE) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/5(WED) : 陰 Cloudy
11/6(THU) : 陰 Cloudy
11/7(FRI) : 晴 Sunny
11/8(SAT) : 晴 Sunny
11/9(SUN) : 晴 Sunny

雙子座 Gemini (5/21 ~ 6/21)
本週開運色 :綠、黃

11/2(SUN) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/3(MON) : 晴 Sunny
11/4(TUE) : 晴 Sunny
11/5(WED) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/6(THU) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/7(FRI) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/8(SAT) : 陰 Cloudy
11/9(SUN) : 晴 Sunny

巨蟹座 (Cancer 6/22 ~ 7/22)
本週開運色 :粉玫瑰、藍

11/2(SUN) : 晴 Sunny
11/3(MON) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/4(TUE) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/5(WED) : 晴 Sunny
11/6(THU) : 晴 Sunny
11/7(FRI) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/8(SAT) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/9(SUN) : 陰 Cloudy

獅子座 Leo (7/23 ~ 8/22)
本週開運色 :黃、藍

11/2(SUN) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/3(MON) : 晴 Sunny
11/4(TUE) : 晴 Sunny
11/5(WED) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/6(THU) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/7(FRI) : 晴 Sunny
11/8(SAT) : 晴 Sunny
11/9(SUN) : 晴時多雲 Partly Cloudy

處女座 Virgo (8/23 ~ 9/22)
本週開運色 :銀白、藍紫

11/2(SUN) : 陰 Cloudy
11/3(MON) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/4(TUE) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/5(WED) : 晴 Sunny
11/6(THU) : 晴 Sunny
11/7(FRI) : 暴雨 Rainy
11/8(SAT) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/9(SUN) : 晴 Sunny

天秤座 Libra (9/23~10/23)
本週開運色 :藍、藍綠

11/2(SUN) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/3(MON) : 陰 Cloudy
11/4(TUE) : 陰 Cloudy
11/5(WED) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/6(THU) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/7(FRI) : 晴 Sunny
11/8(SAT) : 晴 Sunny
11/9(SUN) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain

天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 :紫、淺海綠

11/2(SUN) : 晴 Sunny
11/3(MON) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/4(TUE) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/5(WED) : 陰 Cloudy
11/6(THU) : 陰 Cloudy
11/7(FRI) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/8(SAT) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/9(SUN) : 晴 Sunny

射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 :紅紫、黃

11/2(SUN) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/3(MON) : 晴 Sunny
11/4(TUE) : 晴 Sunny
11/5(WED) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/6(THU) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/7(FRI) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/8(SAT) : 陰 Cloudy
11/9(SUN) : 晴時多雲 Partly Cloudy

摩羯座 Capricorn (12/22 ~ 1/19)
本週開運色 :暗紅、褐紅

11/2(SUN) : 晴 Sunny
11/3(MON) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/4(TUE) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/5(WED) : 晴 Sunny
11/6(THU) : 晴 Sunny
11/7(FRI) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/8(SAT) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/9(SUN) : 陰 Cloudy

水瓶座 Aquarius (1/20 ~ 2/18)
本週開運色 : 天藍、紫

11/2(SUN) : 晴 Sunny
11/3(MON) : 晴 Sunny
11/4(TUE) : 晴 Sunny
11/5(WED) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/6(THU) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/7(FRI) : 晴 Sunny
11/8(SAT) : 晴 Sunny
11/9(SUN) : 晴時多雲 Partly Cloudy

雙魚座 Pisces (2/19 ~ 3/20)
本週開運色 :褐、墨綠

11/2(SUN) : 陰 Cloudy
11/3(MON) : 晴 Sunny
11/4(TUE) : 晴 Sunny
11/5(WED) : 晴 Sunny
11/6(THU) : 晴 Sunny
11/7(FRI) : 暴雨 Rainy
11/8(SAT) : 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/9(SUN) : 晴 Sunny

雙子合作帶來機會！12星座運勢　金牛座有貴人提拔

雙子合作帶來機會！12星座運勢　金牛座有貴人提拔

天蠍能量強盛，水象星座獲得最大利益。近期投資市場熱絡，不少人盲目的跟從之間也獲得不少實質的收入。然而榮景帶有陰影，致命的殺機藏在頂峰後。水星即將在本週進入射手座，是適合安排出國假期的好時候。

秋冬3星座財運狂炸！冠軍買樂透中獎率UP

秋冬3星座財運狂炸！冠軍買樂透中獎率UP

處女座被好運眷顧！12星座「最新一週運勢」　天蠍面對閒言閒語

處女座被好運眷顧！12星座「最新一週運勢」　天蠍面對閒言閒語

處女座投資有斬獲！12星座運勢　金牛面對業障

處女座投資有斬獲！12星座運勢　金牛面對業障

雙子座有投資機會！12星座運勢　雙魚情緒需要出口

雙子座有投資機會！12星座運勢　雙魚情緒需要出口

