生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙子合作帶來機會！12星座運勢　金牛座有貴人提拔

▲兄弟,朋友,團隊合作。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲本週雙子座與人合作會帶來合作機會。（圖／取自免費圖庫pixabay）

辰宇力 ☆ 2025.10.26 - 2025.11.2 星象預測與12星座運勢

天蠍能量強盛，水象星座獲得最大利益。近期投資市場熱絡，不少人盲目的跟從之間也獲得不少實質的收入。然而榮景帶有陰影，致命的殺機藏在頂峰後。水星即將在本週進入射手座，是適合安排出國假期的好時候。

展望未來７日，#獅子 閃耀發光。#白羊 能力獲得肯定。#金牛 貴人提拔。#摩羯 善用社交網絡。#處女 桃花引動。#雙子 合作帶來機會。#天秤 為家人付出。#天蠍 面對過多選擇。#雙魚 逆境出頭。#巨蟹 變美。#水瓶 身心俱疲。#射手 業力爆發。

【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損
害。

【12星座一週星情氣候】

♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 褐、墨綠

10/26 (SUN) : 晴 Sunny
10/27 (MON) : 雨 Rain
10/28 (TUE) : 雨 Rain
10/29 (WED) : 晴 Sunny
10/30 (THU) : 晴 Sunny
10/31 (FRI) : 晴 Sunny
11/1 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
11/2 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny

♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 藍、藍綠

10/26 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/27 (MON) : 晴 Sunny
10/28 (TUE) : 晴 Sunny
10/29 (WED) : 雨 Rain
10/30 (THU) : 雨 Rain
10/31 (FRI) : 暴雨 Heavy Rain
11/1 (SAT) : 晴 Sunny
11/2 (SUN) : 晴 Sunny

♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 紅紫、黃

10/26 (SUN) : 陰 Cloudy
10/27 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/28 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/29 (WED) : 晴 Sunny
10/30 (THU) : 晴 Sunny
10/31 (FRI) : 晴 Sunny
11/1 (SAT) : 雨 Rain
11/2 (SUN) : 雨 Rain

♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 綠、黃

10/26 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/27 (MON) : 陰 Cloudy
10/28 (TUE) : 陰 Cloudy
10/29 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/30 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/31 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
11/1 (SAT) : 晴 Sunny
11/2 (SUN) : 晴 Sunny

♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 褐、墨綠

10/26 (SUN) : 晴 Sunny
10/27 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/28 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/29 (WED) : 陰 Cloudy
10/30 (THU) : 陰 Cloudy
10/31 (FRI) : 暴雨 Heavy Rain
11/1 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
11/2 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny

♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 銀白、藍紫

10/26 (SUN) : 雨 Rain
10/27 (MON) : 晴 Sunny
10/28 (TUE) : 晴 Sunny
10/29 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/30 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/31 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
11/1 (SAT) : 陰 Cloudy
11/2 (SUN) : 陰 Cloudy

♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 銀白、藍紫

10/26 (SUN) : 晴 Sunny
10/27 (MON) : 雨 Rain
10/28 (TUE) : 雨 Rain
10/29 (WED) : 晴 Sunny
10/30 (THU) : 晴 Sunny
10/31 (FRI) : 晴 Sunny
11/1 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
11/2 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny

♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 暖黃、橙紅

10/26 (SUN) : 晴 Sunny
10/27 (MON) : 晴 Sunny
10/28 (TUE) : 晴 Sunny
10/29 (WED) : 雨 Rain
10/30 (THU) : 雨 Rain
10/31 (FRI) : 暴雨 Heavy Rain
11/1 (SAT) : 晴 Sunny
11/2 (SUN) : 晴 Sunny

♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 綠、黃

10/26 (SUN) : 陰 Cloudy
10/27 (MON) : 晴 Sunny
10/28 (TUE) : 晴 Sunny
10/29 (WED) : 晴 Sunny
10/30 (THU) : 晴 Sunny
10/31 (FRI) : 晴 Sunny
11/1 (SAT) : 雨 Rain
11/2 (SUN) : 雨 Rain

♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 紅紫、黃

10/26 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/27 (MON) : 陰 Cloudy
10/28 (TUE) : 陰 Cloudy
10/29 (WED) : 晴 Sunny
10/30 (THU) : 晴 Sunny
10/31 (FRI) : 晴 Sunny
11/1 (SAT) : 晴 Sunny
11/2 (SUN) : 晴 Sunny

♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 銀白、藍紫

10/26 (SUN) : 晴 Sunny
10/27 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/28 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/29 (WED) : 陰 Cloudy
10/30 (THU) : 陰 Cloudy
10/31 (FRI) : 暴雨 Heavy Rain
11/1 (SAT) : 晴 Sunny
11/2 (SUN) : 晴 Sunny

♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 褐、墨綠

10/26 (SUN) : 雨 Rain
10/27 (MON) : 晴 Sunny
10/28 (TUE) : 晴 Sunny
10/29 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/30 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/31 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
11/1 (SAT) : 陰 Cloudy
11/2 (SUN) : 陰 Cloudy

相關新聞

秋冬3星座財運狂炸！冠軍買樂透中獎率UP

秋冬3星座財運狂炸！冠軍買樂透中獎率UP

入冬後不少人關心財運走向，清水孟國際塔羅「小孟老師」曝光入冬後「財運最旺的三大星座」，其中牡羊座靠創意開財路、巨蟹座愛情事業雙得益，而第一名則由偏財運爆棚的雙子座奪下，想翻轉財運的民眾不妨參考。

處女座被好運眷顧！12星座「最新一週運勢」　天蠍面對閒言閒語

處女座被好運眷顧！12星座「最新一週運勢」　天蠍面對閒言閒語

處女座投資有斬獲！12星座運勢　金牛面對業障

處女座投資有斬獲！12星座運勢　金牛面對業障

雙子座有投資機會！12星座運勢　雙魚情緒需要出口

雙子座有投資機會！12星座運勢　雙魚情緒需要出口

獅子座被美食滿足！12星座最新運勢　天秤當心破財

獅子座被美食滿足！12星座最新運勢　天秤當心破財

