坦尚尼亞大選掀全國示威！　反對黨控血腥鎮壓「3天已700死」

▲ 坦尚尼亞總統大選引爆示威。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

坦尚尼亞現任總統哈山（Samia Suluhu Hassan）以壓倒性票數贏得連任，但這場大選引發全國暴力示威，造成重大傷亡。反對黨民主與發展黨（Chadema）發言人基托卡（John Kitoka）指控，自選舉日起3天內已有近700名民眾遭安全部隊殺害。

根據《法新社》，基托卡表示，目前經濟首都三蘭港（Dar es Salaam）死亡人數約350人，穆宛沙（Mwanza）地區逾200人，若加上其他地區，全國死亡人數已逼近700人。一名安全部門消息人士證實，死亡數「可能在700至800人之間」，國際特赦組織也獲知至少有100人死亡。

抗議起因於主要反對黨候選人遭排除參選，引發民眾質疑選舉公正性。當局不僅禁止民主與發展黨參選，更以叛國罪起訴該黨領袖，另一反對黨ACT-Wazalendo領袖也被取消資格。

10月29日以來，大批抗議者襲擊警察，摧毀與執政黨有關的企業財產。示威活動起初主要集中在三蘭港，後來蔓延至全國各地，政府為控制局勢，實施全國宵禁並切斷網路服務。

軍方總司令穆昆達（Jacob Mkunda）30日譴責暴力行為，稱抗議者為「罪犯」。外交部長康博（Mahmoud Thabit Kombo）31日否認政府過度使用武力，聲稱「目前沒有抗議者死亡數字」。聯合國秘書長古特瑞斯則對坦尚尼亞情勢表達「深度關切」。

《法新社》記者透露，大選最終結果預計在幾小時內公布，但初步開票結果顯示，哈山在各選區得票率均超過95%，預計1日舉行宣誓就職儀式，她自示威爆發以來則未發表任何公開聲明。