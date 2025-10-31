正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

▲名嘴謝寒冰。（資料照／記者羅志華攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

外交部長林佳龍近日帶領黨內派系正國會成員表態，相挺立委林岱樺參選高雄市長，然而，此舉卻導致綠營支持者炸鍋，社群貼文還慘遭千人留言洗版。對此，名嘴謝寒冰昨（30日）表示，林佳龍恐怕已看出賴清德2026尷尬的態勢。

謝寒冰昨日在直播節目中質疑，若賴清德2026年在高雄硬推賴瑞隆出線，難道一定選得上嗎？其實很難說，不過，賴瑞隆危機意識也很強，一直追著國民黨的柯志恩打，謝寒冰直指，民進黨私下有做民調，發現柯志恩已經追上來，甚至已經領先。

謝寒冰接著點出，本來林岱樺是民調最強的，現在已經慢慢在掉，雖然林岱樺在地方上擁有死忠支持者，但民進黨中央若處理不當，很可能導致民進黨內部分裂。

此外，謝寒冰表示，台南、高雄目前的氛圍，對總統賴清德越來越不爽，正國會現在其實也看出來了，賴清德處在一個很尷尬的局面，因為南二都是賴清德不能鬆掉的地方，只要掉一個，賴清德的黨主席就難保了。

最後，謝寒冰指出，民眾黨祕書長周榆修曾說，現在很多台南的綠營支持者都在傳，「賴清德支持誰，我就反對誰」，因此謝寒冰認為，林佳龍恐怕已看出賴清德2026尷尬的態勢。