闖派出所罵警機車　莽男嫌手銬太緊「踢一腳代價關3個月」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿勳（化名）去年9月間酒後跑到桃園一間派出所鬧事，不僅罵警員「機車」，被逮之後還嫌手銬銬太緊，進而踹壞戒護室的警報器。桃園地院法官日前審理之後，依犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處阿勳有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿勳挨告之後，一度辯稱是因為手銬太緊，才會不小心踢壞警報器。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿勳去年9月間酒後進入桃園市一間派出所，並在值班台前揚言要投訴警員，警員經過多次詢問後，告知如果沒有其他報案或洽公需求請離開派出所，他仍不予理會，甚至意圖硬闖，遭到阻止還當場大罵警員「X」、「你機車哩」。

然而，事情到此還沒結束，阿勳大鬧派出所被以現行犯逮捕，他竟在戒護室內用腳踢踹警報器，導致警報器脫落損壞，且持續鳴叫無法關閉。

阿勳因為毀損公物挨告，他辯稱，當時警員手銬銬很緊，他是掙扎時不小心踢到警報器。

不過，桃園地院法官並未採信阿勳的說詞，認為他只是因為不滿警員的執法方式，就損壞派出所公物，可見法治觀念薄弱，考量到他已經改口坦承犯行，態度尚可，最終依犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。