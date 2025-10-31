國道鋼梁噴飛砸爛2車還酒駕肇逃　駕駛被判刑7個月

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子去年11月間駕駛一輛聯結車行經國道2號東向19公里處，因為車上鋼梁沒有固定好，導致4條鋼梁噴飛，砸毀對向2輛汽車，造成2人受傷，他卻逕自駕車離開現場，事後又被抓包酒駕。桃園地院法官日前審理之後，依法判處黃男有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元。

▲遭鋼梁砸中的汽車嚴重毀損。（資料照／國道六隊提供）

判決書中記載，黃男去年11月26日凌晨飲用半瓶威士忌，同日上午8點駕駛一輛聯結車上路，上午10點40分左右行經國道2號東向19公里處，因為載運的鋼梁沒有固定好，導致4條鋼梁掉落，砸中對向2輛汽車，造成2名駕駛受傷。

然而，黃男肇事之後，卻沒有留在現場幫忙救護或報警處理，反而自行開車離開現場。警方獲報到場處理，循線調閱監視畫面追查，很快便鎖定黃男，且經酒測，測得他的吐氣中酒精濃度達每公升0.54毫克。

黃男的律師辯稱，黃男犯後始終坦承犯行，經過這次教訓已經知道警惕，不會再犯，他也積極與2名受傷駕駛調解，希望法官能給予改過自新的機會。

不過，桃園地院法官認為，黃男飲酒後駕駛裝載大量鋼梁的聯結車上國道，又沒有將鋼梁固定好，導致鋼梁在高速行駛期間掉落，對其他用路人造成的危害非輕，而且他在察覺事故發生之後，還丟下受傷駕駛離開現場，等同直接將2名受傷駕駛暴露在高度致命的風險當中。

法官接著指出，但考量到黃男已經坦承犯行，也與2名受傷駕駛成立調解，並依約履行賠償，最終依犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，判處他有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。

