下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

▲軍方加入非洲豬瘟案場清消工作。陳駿季表示，案場就算再驗出陽性，也不會影響7日解禁。（圖／國防部提供）

記者許敏溶／台北報導

農業部今（1日）啟動非洲豬瘟第三輪防疫措施，若在11月6日沒有新增個案，預計7日起解除全國豬隻禁運禁宰，但外界擔憂豬價崩跌。農業部表示，預估約35至39萬頭豬可進場拍賣屠宰，會避免量多價跌，已規劃用登記與總量管制方法，穩定市場秩序與價格，必要時先屠宰進入冷凍庫後再釋出。

農業部長陳駿季今天下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。陳駿季表示，第二輪防疫措施到昨天為止，並沒有發現病毒往外擴散現象，為達成清零後開市目標，從今天起到11月6日進行第三輪防疫措施，提出針對化製場斃死豬100%採檢等三項措施，若沒新增個案，7日起解除全國豬隻禁運禁宰。

不過，由於15天的禁運禁宰，外界擔心因為進入市場豬隻變多而導致價格大跌。陳駿季指出，根據統計，禁運禁宰結束後，預估約有約35至39萬頭豬隻可進場拍賣屠宰，為避免量多而導致豬價大跌，農業部已經規劃用登記與總量管制方法。

陳駿季進一步表示，近期持續跟所有養豬協會、冷凍公會與相關豬農團體進行密切溝通，也會考慮每天屠宰量上限約3萬頭上下，過去一天平均是2.5萬頭左右，預估會增加5千頭，農業部會維持市場秩序，穩定市場豬價；另外，則是將拍賣豬隻屠宰後進到冷凍系統，之後再根據市場需要釋出，若能有秩序性出豬，豬價應該可維持在適當水平。

由於確診豬場歷經兩次消毒仍驗出病毒陽性，外界擔憂之後若再驗出病毒，禁運禁宰時間是否會因此再延長。對此，陳駿季強調，兩者沒有直接關聯，只要其他地方沒有再新增非洲豬瘟案例，7日就會解除禁運禁宰。