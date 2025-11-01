　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

▲▼陸軍第十軍團派遣兵力協助中部豬瘟案例場清消，落實防疫工作守護畜產安全。（圖／國防部提供）

▲軍方加入非洲豬瘟案場清消工作。陳駿季表示，案場就算再驗出陽性，也不會影響7日解禁。（圖／國防部提供）

記者許敏溶／台北報導

農業部今（1日）啟動非洲豬瘟第三輪防疫措施，若在11月6日沒有新增個案，預計7日起解除全國豬隻禁運禁宰，但外界擔憂豬價崩跌。農業部表示，預估約35至39萬頭豬可進場拍賣屠宰，會避免量多價跌，已規劃用登記與總量管制方法，穩定市場秩序與價格，必要時先屠宰進入冷凍庫後再釋出。

農業部長陳駿季今天下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。陳駿季表示，第二輪防疫措施到昨天為止，並沒有發現病毒往外擴散現象，為達成清零後開市目標，從今天起到11月6日進行第三輪防疫措施，提出針對化製場斃死豬100%採檢等三項措施，若沒新增個案，7日起解除全國豬隻禁運禁宰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，由於15天的禁運禁宰，外界擔心因為進入市場豬隻變多而導致價格大跌。陳駿季指出，根據統計，禁運禁宰結束後，預估約有約35至39萬頭豬隻可進場拍賣屠宰，為避免量多而導致豬價大跌，農業部已經規劃用登記與總量管制方法。

陳駿季進一步表示，近期持續跟所有養豬協會、冷凍公會與相關豬農團體進行密切溝通，也會考慮每天屠宰量上限約3萬頭上下，過去一天平均是2.5萬頭左右，預估會增加5千頭，農業部會維持市場秩序，穩定市場豬價；另外，則是將拍賣豬隻屠宰後進到冷凍系統，之後再根據市場需要釋出，若能有秩序性出豬，豬價應該可維持在適當水平。

由於確診豬場歷經兩次消毒仍驗出病毒陽性，外界擔憂之後若再驗出病毒，禁運禁宰時間是否會因此再延長。對此，陳駿季強調，兩者沒有直接關聯，只要其他地方沒有再新增非洲豬瘟案例，7日就會解除禁運禁宰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／房東催收房租　驚見男「全身發黑」陳屍屋內
北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成
范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又
頑童快閃台中開唱半小時！數千粉絲癱瘓車站
建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙
快訊／豬隻禁運禁宰　最快11/7解禁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

豬隻禁運禁宰最快11/7解禁！廚餘養豬再等等「達成4前提才開放」

台中養豬場三度陽性！國軍化學兵進場清消　11/3採樣7天後複檢

粿粿2年前就抱怨「孩子哭卻戴降噪耳機」！范姜彥豐：確認ok才戴

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又好笑

粿粿道歉片「這段是最大亮點」他都動容　律師推測：大量女性倒向她

普發1萬還沒到手就被「徵收」！　一票網友嘆早被爸媽分光

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」　學生嗨翻

粿粿「痛揭2大離婚主因」懶人包曝光！網心疼卻不挺：死路一條

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

豬隻禁運禁宰最快11/7解禁！廚餘養豬再等等「達成4前提才開放」

台中養豬場三度陽性！國軍化學兵進場清消　11/3採樣7天後複檢

粿粿2年前就抱怨「孩子哭卻戴降噪耳機」！范姜彥豐：確認ok才戴

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又好笑

粿粿道歉片「這段是最大亮點」他都動容　律師推測：大量女性倒向她

普發1萬還沒到手就被「徵收」！　一票網友嘆早被爸媽分光

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」　學生嗨翻

粿粿「痛揭2大離婚主因」懶人包曝光！網心疼卻不挺：死路一條

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

快訊／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內　死亡恐逾兩週

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車：富養寵物

【下一站田中】台南警趕處理車禍　180度左轉栽進田裡

生活熱門新聞

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

沒有第三者！粿粿爆老公1句話「能從白天爭執到晚上」

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

粿粿痛揭「2大離婚主因」　懶人包曝光

更多熱門

相關新聞

豬隻禁運禁宰最快11/7解禁！廚餘養豬再等等「達成4前提才開放」

豬隻禁運禁宰最快11/7解禁！廚餘養豬再等等「達成4前提才開放」

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟。農業部長陳駿季今（1日）表示，今天啟動第三階段防疫措施，除持續第二階段所有防疫策略，同時針對化製場斃死豬100% 採檢，也會要求落實養豬場生物安全，若到11月6日未新增確診個案，7日起解除全國豬隻禁運禁宰，但豬隻餵養廚餘不會同步解禁，仍要討論出配套措施等4個前提才能解禁。

台中豬場三度陽性全面消毒　11/3採樣7天後複檢

台中豬場三度陽性全面消毒　11/3採樣7天後複檢

海巡強化離島航線安檢　防堵非洲豬瘟入侵

海巡強化離島航線安檢　防堵非洲豬瘟入侵

盧秀燕加碼飼料差額補助

盧秀燕加碼飼料差額補助

三聯單不一致檢調持續追查

三聯單不一致檢調持續追查

關鍵字：

非洲豬瘟農業部陳駿季清消病毒國防部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面