生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中養豬場三度陽性！國軍化學兵進場清消　11/3採樣7天後複檢

▲▼農業部常次杜文珍（左）和市長盧秀燕召開應變記者會。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼農業部常次杜文珍（左）和市長盧秀燕召開應變記者會。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲區一處養豬場爆發感染非洲豬瘟，至今已11天，農業部常務次長杜文珍和市長盧秀燕今（1）天再度召開應變記者會，杜文珍表示，案場昨晚已完成清消，獸醫研究所11月3日將進行環境採樣，7天後再採第二次，以確認消毒成效。盧秀燕則強調，為協助豬農棄廚餘改餵飼料，除中央補助每頭300元之外，市府再加碼100元，協助轉型。

梧棲私人養豬場爆發疫情之後，中央曾三度在豬場採檢出有非洲豬瘟陽性反應，應變所請求國軍出動化學兵進行清理、消毒，10月31日晚間已完成清消，獸醫研究所後天（3日）進行案例場環境採樣，以確認消毒成效，首次採樣如果陰性，7天後再採第二次；若結果為陽性，則會加強現場清消，確保安全無虞。

▲▼農業部常次杜文珍（左）和市長盧秀燕召開應變記者會。（圖／台中市政府提供，下同）

杜文珍表示，目前疫調結果顯示，全國除台中案例場外，其餘皆為清淨場，顯示疫情已有效控制。前進應變所的首要任務是將病毒封鎖在台中並完成清除，以守護全國養豬產業安全。

另外，為協助豬場業者及防疫相關產業，市府昨天啟動三大防疫方案，包括廚餘處理費全免；廚餘回收駕駛每車次最高1500元津貼；補助受影響的新鮮豬肉攤商，今天新增一方案，對於使用「廚餘再利用畜牧場」，除中央補助每頭豬300元、市府再加碼100元，協助轉型使用飼料。

▲▼農業部常次杜文珍（左）和市長盧秀燕召開應變記者會。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中副市長鄭照新。

副市長鄭照新表示，案例場經國軍化學兵支援，環保局清運17噸廢棄物後再度清消，並由警方加強管制，禁止無關人員進入。另每日監控斃死豬數量，目前掌握16場32頭，均依規定完成化製處理。

廚餘處理部分，昨日共處理327噸，焚化發電占七成、掩埋三成。各掩埋場覆土厚度均達標準，滲水與排水系統運作良好，環保局將持續監測。今日上午也邀集中央林保署會勘4處廚餘作業區，研議設置電圍籬措施，強化防疫安全。

▲▼農業部常次杜文珍（左）和市長盧秀燕召開應變記者會。（圖／台中市政府提供，下同）

海巡強化離島航線安檢　防堵非洲豬瘟入侵

海巡強化離島航線安檢　防堵非洲豬瘟入侵

因應國內出現非洲豬瘟疫情，行政院指示各單位全面提升邊境防疫層級。海巡署北部分署依令即刻強化外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物，並結合友軍機關加強跨境查緝，全力防堵疫情自境外侵入。

盧秀燕加碼飼料差額補助

盧秀燕加碼飼料差額補助

三聯單不一致檢調持續追查

三聯單不一致檢調持續追查

基隆宣布減1個月租金救攤商　生鮮豬肉攤最高補4萬

基隆宣布減1個月租金救攤商　生鮮豬肉攤最高補4萬

台南加強查核豬肉來源　呼籲市民「3多少」減少廚餘

台南加強查核豬肉來源　呼籲市民「3多少」減少廚餘

