奇美醫療體系「醫學文藝復興」齊動　以醫療×藝術×人文開啟「奇美月」

▲奇美醫療體系啟動「奇美月」系列活動，結合醫療、藝術與人文打造醫療文化盛典。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫療體系（永康、柳營、佳里奇美醫院），11月1日以「深耕台南‧健康台灣」為主軸，攜手奇美博物館、吳園與奇美醫院三大場域，推出「奇美月」系列活動，串連醫療專業、醫學教育、醫品病安、人文藝術與社區健康，打造一場融合醫療與藝術的人文盛典，落實「無牆醫院」理念，實踐群體健康價值。

奇美醫院副院長湯宏仁表示，「奇美月」的誕生，源自院內多年推動的「奇美醫學教育月」，如今規模擴大為跨院共創平台，整合臨床、教育、研究、行政與文化藝術，展現奇美醫療體系文化與專業兼容並蓄的能量。湯副院長說：「奇美醫療體系就像一本厚實而動人的書，每翻開一頁都是新的故事。奇美月是我們實踐『無牆醫院』的具體行動，讓專業知識走出醫院、藝術人文走進照護。」

活動內容豐富，包括醫學教育論壇、醫品病安研討、智慧醫療數位賦能工作坊、社區健康推廣及醫療文化展覽等，呼應衛福部「健康台灣深耕計畫」，以多元形式實踐「建構學習型照護聯盟、共創群體健康價值」的願景。

台南市副市長葉澤山表示，奇美醫療體系是台南市民最信賴的「護民神山」，此次活動將醫療專業與城市文化地標連結，讓健康理念融入市民生活，呼應市府「宜居健康大台南」的施政目標。他強調，奇美長年深耕地方、推動智慧醫療與人才培育，市府將持續與奇美醫療體系合作，共同守護民眾健康，實現社會責任永續。

奇美醫院教學部部長廖家德指出，奇美月的精神不只在院內推動醫學教育，更是將「以人為本」的醫療精神延伸至社區，促進臨床與人文、專業與藝術的對話。奇美醫療體系秉持創辦人許文龍先生「文化與醫療並重」的理念，從地方出發，推動台灣醫療永續，培育新世代多元醫療人才，讓健康成為生活的日常風景。