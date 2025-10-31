震驚正國會挺林岱樺　周玉蔻提3疑問痛批：民進黨不像話令人失望

▲周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職29日晚間突一同發文表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長。對此，媒體人周玉蔻30日提出3點疑問痛批，自己不是那個派系、那個黨的人，眼看這一切，除了震驚、只有深痛的失望，一個黨主席、一個外交部長、一群立委、議員民代、黨公職人員，不像話。

隸屬正國會的民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，而正國會掌門人、外交部長林佳龍和正國會立委、議員等29日晚間突一同發文表態支持林岱樺參選高雄市長。

對此，周玉蔻表示，被罵爆了！有些人問她的意見，但是，自己不是那個派系、那個黨的人，眼看這一切，除了震驚、只有深痛的失望！

周玉蔻提出3點疑問，第一「這是派系中誰出的餿主意」；第二「川習會事關台灣國家前途利害重大，總統府、外交部、國安會的重頭戲日子，外交部長居然在川習會前夕公然以派系領導人身分，發軍令支持一個涉貪污案的黨內初選參選人」。

第三，周玉蔻質疑，林岱樺稱呼替她總管財務涉案的出家人（和尚）「老公」，到底實情如何？民進黨廉政會開了幾次會，查出了什麼？拖了那麼長的時間，賴清德主席竟然還默不出聲？不沾鍋？這是什麼鄉愿領導？

最後，周玉蔻痛批，一個黨主席、一個外交部長、一群立委、議員民代、黨公職人員，不像話，令人失望。

▼外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）