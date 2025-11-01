民進黨彰化縣長初選！黃秀芳成立競辦　喊話：兄弟爬山各自努力

▲立委黃秀芳成立彰化縣長競選總部。（圖／競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，今（1）日在彰化市正式成立競選辦公室，包括前縣長周清玉、翁金珠及多位黨公職、地方領袖到場力挺，場面熱鬧。黃秀芳表示，這次參選秉持從政初心，將初選視同大選，展現為彰化打拚的決心，並駁斥「內定說」，強調「若真內定，就不用提名，強調黨內初選是一場君子之爭，兄弟爬山各自努力」。

黃秀芳在致詞時坦言，彰化正面臨人口老化、就業機會不足、台中磁吸效應，導致人口快速流失等嚴峻挑戰，此外還有居住正義、通膨壓力、育兒與長照等民生問題亟待解決。她強調，自己出身農家，深刻理解市井小民的生活壓力，並累積30年公共服務經驗、處理上萬服務案件，這些都是她推動縣政的基礎。

▲前彰化縣長周清玉(左)及翁金珠(右)力挺立委黃秀芳參選彰化縣長。（圖／競辦提供）

她也特別指出，彰化有許多在國際間具有競爭力的「隱形冠軍」產業，證明當彰化人團結時，將展現巨大的力量。因此，競選主軸定調為發揮「彰化力」，整合產業資源、推動綠能減碳與產業轉型，讓彰化更具活力，吸引遊子返鄉發展。

對於民進黨內已有包括前彰化市長邱建富、彰化市長林世賢、立委陳素月等人表態參選，形成多人競逐的局面，黃秀芳以「兄弟爬山，各自努力」形容初選過程，強調這是一場君子之爭，若真內定就不用提名，她會謙卑爭取縣民支持，也相信黨中央會以公平、公正、公開的機制協調提名，最後全黨一定會團結打贏選戰。

▲立委黃秀芳成立彰化縣長競選總部揭牌。（圖／競辦提供）

針對林世賢批評提早成立競辦是「偷跑」行為，黃秀芳也做出回應。她解釋，由於原有服務處空間有限，為了容納更多支持者與幹部，才另尋地點作為討論與籌備的空間，這並非偷跑，而是積極準備，每一位參選人都希望在既有的規範內盡早準備，爭取民眾認同。此外，她也駁斥「內定說」傳聞，強調若真有內定，就不需要走正式的提名程序，傳言絕非事實。