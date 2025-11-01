　
地方 地方焦點

「節電來作客」登場六堆秋收祭　闖關玩遊戲送好禮

▲台電今年結合「六堆秋收祭」推出「節電來作客」活動。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電今年結合「六堆秋收祭」推出「節電來作客」活動。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

2025節電系列活動前進屏東！台電今年結合「六堆秋收祭」打造期間限定「節電來作客」主題專區，以客庄農村意象融入節電宣導，設計客家粄食、彈珠台與祈福籤筒等趣味關卡，寓教於樂推廣節電觀念。民眾完成挑戰即可兌換花布杯墊、節電吉祥物「電寶」周邊等好禮，現場活動熱鬧滾滾，節電也能超有趣！

▲台電今年結合「六堆秋收祭」推出「節電來作客」活動。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電今年結合「六堆秋收祭」推出「節電來作客」活動。（圖／台電屏東區處提供）

今年邁入第10年的六堆秋收祭，以「食福．拾福」為主題，於11月推出一系列活動，首先登場的「共下打粢粑（kiung ha daˋ qiˇ baˊ）」今（1）日於六堆客家文化園區盛大開幕。台電副總經理陳銘樹也來到現場與千名大小朋友們一同體驗客家傳統的搗麻糬文化，並與電寶同台和民眾熱情互動，進行趣味節電問答。

台電指出，現場限時推出結合節電與客家文化的「節電來作客」專區，今明兩天9時30分至17時於園區演藝廳前廣場開放體驗。體驗客家粄食、彈珠台與祈福籤筒等互動遊戲，除可兌換客家花布杯墊與節電吉祥物「電寶」精美周邊外，拍照打卡再加碼送每日限量「客家立體風車」。此外，2日下午在園區噴泉廣場還有YOYO家族熱力帶動跳與節電有獎徵答，歡迎民眾相揪厝邊一同體驗節電樂趣、感受客庄風情。

隨著冬季腳步將近，台電也分享節電小秘訣，民眾可先清洗家中冷暖空調濾網、隨季節變化適時調整電熱水器溫度、使用高功率的電暖器記得接上獨立插座、煮熱水可用快煮壺搭配保溫瓶等，節電省荷包，用電也更安全。更多相關資訊可參考「節電 從我改變」活動網站。(https://www.savepower.com.tw/)

45歲鄧姓男子今（1日）天上午，駕駛曳引車沿屏東縣崁頂鄉中正路往東港方向行駛時，車上載運的大量鋼筋竟意外鬆脫飛落，重砸路旁一戶民宅外水泥墩，所幸當時無人受傷。轄區的東港警方獲報處理，確認駕駛酒測值為零，初步研判疑因綑紮不牢導致脫落，詳細肇因仍待進一步釐清。警方呼籲，大型車輛裝載物品務必確實固定，避免造成危險。

