社會 社會焦點 保障人權

女童遭母親男友摸胸騷擾「胖老爹」喊冤：搔養誤碰　法官狠打臉

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子和女友及女友的女兒同住，女童平常都喊他「胖老爹」，男子某日叫女童起床時，趁機觸摸女童的胸部，女童向母親哭訴後男子遭法辦，屏東地方法院審理後，依性騷擾罪判處有期徒刑8個月，全案還可上訴。

判決書指出，男子與女友及女友的女兒同居，於112年12月20日上午4、5時許，為呼喚女友的女兒起床而進入其房間，竟意圖性騷擾，基於乘人不及抗拒而觸摸胸部之犯意，乘乙女尚未完全清醒，對外在刺激未及反應、抗拒之際，伸手進入乙女內衣，觸摸乙女胸部，被害人事後向母親哭訴，母親向警方報送辦。

法院審理，男子坦承碰觸女童胸部1次，惟否認有何成年人對兒童為性騷擾犯行，辯稱：「當時她是側睡背對著我，我要拉她的右手把她轉過來，我拉了幾下後，她就從側睡變成正面仰躺，她的衣服有往上掀開，我的右手要搔乙女左手腋下，我的右手就隔著外衣碰到乙女的胸部，我碰到當下就馬上收回來，沒有伸入乙女衣服裡面」。

被害人叫被告「胖老爹」，她說，「被告搖我的右手臂叫我起床，但我賴床、裝睡不想起來，我就把棉被蓋在我身上，被告把棉被拉下來，伸到內衣摸我胸部，我就踢他的腳，然後他把手伸出來，要親我額頭，沒有親到，我就再踢他一腳等語」，法院認定他性騷擾犯行明確，判處8個月有期徒刑。

10/30 全台詐欺最新數據

全台最大黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍今年初因販售黃牛票被捕，經過檢方調查後均被求處7年有期徒刑。怎料2人在案件審理過程中重操舊業，趁權志龍來台開演唱會時賣黃牛票，因此再度被帶回調查。檢方經過複訊後，裁定張依萍15萬元交保、助理5萬元交保，劉旻岳的部分則是向法院聲請羈押禁見。

