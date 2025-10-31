北台灣周末最低溫19度　雨區擴大時間點曝

▲西北太平洋仍有熱帶系統發展，最新歐洲模式及其AI模式、下周三（11月5日）20時模擬顯示，歐洲模式模擬仍在菲律賓東方海面（左圖），AI模式模擬則已進入南海（右圖）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今天（31日）東北季風南下，北台轉涼，中南部白天熱早晚涼，周六起至下周二受東北季風影響，北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，北台灣最低溫19度，但下周一、二水氣增多，北部、東半部降雨範圍將略為擴大。

吳德榮在專欄「洩天機教室」提到，最新（30日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天（31日）「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大；北台轉涼，中南部白天熱早晚涼；水氣不多、北部及東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，中南部晴時多雲。

各地區氣溫為：

北部20至27度

中部21至32度

南部21至34度

東部19至29度



最新模式模擬顯示，周六至下周二（1至4日）皆受「東北季風」影響；周末兩天水氣不多、北海岸及宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼、最低氣溫可再觸及19度左右，中南部白天偏熱早晚涼。

吳德榮說，下周一、二（3、4日）水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。下周三、四（5、6日）起另一波「東北季風」再影響，冷空氣仍偏弱。

吳德榮指出，最新（30日20時）歐洲模式（ECMWF）及其AI模式、下週三（11月5日）20時模擬顯示，雖然已進入11月，西北太平洋仍有熱帶系統發展。歐洲模式模擬仍在菲律賓東方海面，AI模式模擬則已進入南海，兩者差異甚大，需要再觀察。