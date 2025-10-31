超慘！粿粿跟王子遊美機票「恐是范姜出的」　生日影片被挖出

▲范姜彥豐曾送粿粿空白機票作為生日禮物。（圖／翻攝YT）



記者柯振中／綜合報導

范姜彥豐控訴粿粿出軌的事件引起社會關注，他點出「美國行」是粿粿態度轉變的關鍵時間點。沒想到，如今有網友挖出以前的影片，發現范姜在生日時曾送粿粿空白機票，且粿粿旅遊結束後，還發文稱「謝謝老公們的放風券」，猜測粿粿赴美的行程便是使用這張生日禮物。

范姜彥豐去年曾在YouTube頻道上傳影片，分享給粿粿的生日驚喜，除了邀請朋友唱生日快樂歌、吹蠟燭以外，還當場拿出了一張空白機票，作為生日禮物。

當時范姜彥豐表示，之所以會送空白機票，是希望能讓粿粿能夠暫時不用擔心小孩及工作等煩心事，去想去的地方旅遊、好好出國放鬆。當時夫妻倆還在鏡頭前親吻、放閃，顯得相當甜蜜。

而後續粿粿也在IG分享，剛開始根本沒有想到美國行，更稱「跟家人旅行的幸福感不一樣，每天都像在校外教學還是畢業旅行的，好好玩」，最後更是喜下「謝謝老公們的放風券，希望每年都有」等話語。

如今有網友挖出生日影片、粿粿的貼文，推測范姜所送的空白機票，可能就是這趟美國行時使用的機票，「希望這張機票不是去美國的那張。」

▼范姜彥豐曾送粿粿空白機票作為生日禮物，粿粿貼文中稱「謝謝老公們的放風券」。點圖可放大（圖／翻攝粿粿IG）



對此，不少人看完影片後留言感嘆，「誰的眼神愛比較多，一眼就能分辨出來」、「男生眼裡充滿愛」、「粿粿幾乎沒在看范姜」、「范姜滿滿的愛，女生則是滿滿敷衍」、「真的看了很多，發現女生對老公沒有很自然。」