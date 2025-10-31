　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

▲AirJapan確定明年停飛。（圖／翻攝自AirJapan臉書）

▲AirJapan確定明年停飛。（圖／翻攝自AirJapan臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

全日空集團（ANA Holdings）宣布將於2026年3月底終止旗下中距離航線品牌「AirJapan」全日空日本航空的營運，未來營運策略將聚焦於「全日空（ANA）」與低成本航空「樂桃航空（Peach Aviation）」兩大品牌，結束僅短暫營運兩年的AirJapan品牌。

AirJapan自2024年啟航，定位於介於傳統航空與廉航之間，主打亞洲中距離航線，吸引不少對價格與服務有雙重需求的旅客。然而，在航空市場快速變化與資源整合需求下，ANA集團決定縮減品牌數量，以提高整體營運效率與國際競爭力。

▲AirJapan停飛。（圖／翻攝AirJapan官網）

▲AirJapan在官網發布停飛公告。（圖／翻攝AirJapan官網）

根據官方公告，AirJapan將於2026年3月28日執行最後一日航班，屆時將有兩班飛往成田機場的收尾航班，分別為從曼谷起飛的NQ2與從新加坡起飛的NQ4，起飛時間皆落在3月29日凌晨。目前已購票的旅客可照原計劃搭乘，但未來的訂位需重新透過AirJapan官網進行確認。

此次調整意味ANA集團將從「三品牌」體系精簡為「雙品牌」架構。AirJapan的機隊與人力資源將整合進ANA主體，藉此強化全日空與樂桃航空在中長程與短程航線的靈活運營能力，並加速亞洲市場佈局。

據了解，全日空日本航空（AirJapan）與母公司全日空共用大部分飛機，共用飛機通常會在全日空塗裝飛機的機身後端繪有「Air Japan」字樣。機隊包含波音787-8、波音787-9以及波音787-10。

雖然AirJapan名義上總共擁有78部客機，不過實際上營運自身航班的，就只有已更改為單艙等的JA801A及JA803A，兩者皆為波音787-8客機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026「九合一選舉」日程出爐！
全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛
范姜彥豐握鐵證　粿粿、王子不倫戀！「3人IG都漲粉」他暴增1
更冷時間曝！　北部探19度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

結婚靠這招！新郎賣Logo籌婚禮費　穿「贊助西裝」走紅毯還有賺頭

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

日男親手將「雙胞胎弟」推入湖！　想同歸於盡卻獨活

APEC全場大飽眼福！臉蛋天才車銀優「主持晚宴」　名廚愛德華李操刀

習高會30分鐘結束！　高市喊話習近平：中國是日本重要鄰國

日40多歲男「屠殺3至親」！屍體堆自家　冷血現身警局自首

黃仁勳感人演說！喊「缺南韓網咖，就沒輝達」　攜手韓企打造AI強國

保姆殺人後「全裸狂奔」！美83歲翁為救3歲孫女　慘死地下室

黃仁勳：輝達希望Blackwell晶片銷往中國　但無具體計畫

「誤以為自己有畢業」日本伊東市長造假學歷下台

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

結婚靠這招！新郎賣Logo籌婚禮費　穿「贊助西裝」走紅毯還有賺頭

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

日男親手將「雙胞胎弟」推入湖！　想同歸於盡卻獨活

APEC全場大飽眼福！臉蛋天才車銀優「主持晚宴」　名廚愛德華李操刀

習高會30分鐘結束！　高市喊話習近平：中國是日本重要鄰國

日40多歲男「屠殺3至親」！屍體堆自家　冷血現身警局自首

黃仁勳感人演說！喊「缺南韓網咖，就沒輝達」　攜手韓企打造AI強國

保姆殺人後「全裸狂奔」！美83歲翁為救3歲孫女　慘死地下室

黃仁勳：輝達希望Blackwell晶片銷往中國　但無具體計畫

「誤以為自己有畢業」日本伊東市長造假學歷下台

歷經2次流產！孕婦堅持生下「內臟外露」寶寶　醫連夜開刀救命

3.93坪「擠出3房1廳」還蓋旋轉樓梯　香港一家三口住宅驚呆網友

結婚靠這招！新郎賣Logo籌婚禮費　穿「贊助西裝」走紅毯還有賺頭

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！　鹽水國中奪冠

再睡5分鐘「全品項買1送1」只有2天　喊通關密語享優惠

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」　網友焦點都在肚子

高雄男化身大嫖蟲！逼妻玩「交換夫妻」　她崩潰怒告

AI瀏覽器爆資安危機　專家：一條Reddit留言就能偷走你的帳號

行動電腦斷層CT醫療專車啟用　彌補桃園偏遠地區就醫缺口

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

國際熱門新聞

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

黃仁勳約吃炸雞現場畫面曝！還請吃點心

日本黑熊突衝進公司　5員工倉皇逃命

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

北海道400kg巨熊出沒！肥到塞不進捕獸籠

共和黨4人倒戈　美參議院否決川普關稅政策

網路瘋傳神秘現象　川習一樣高

投資人消化川習會及企業財報　美股收黑

日40多歲男「屠殺3至親」！冷血自首

幼兒園廚師「性侵3女童」7個月　最小僅1歲

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

美財長：美中貿易協議拍板　最快下週簽署

2台男「泰國豪宅藏毒」被逮畫面曝！

更多熱門

相關新聞

全日空客機「行動電源」突冒煙起火

全日空客機「行動電源」突冒煙起火

全日空一架從沖繩那霸機場飛往東京羽田的客機9日上午11時許在飛行途中傳出機艙起火冒煙意外。經過調查確定是旅客的行動電源起火所致，所幸火勢隨即就被撲滅，因此飛機按照原定計畫飛往羽田機場。

冰島廉航PLAY無預警倒閉！航班全數停飛

冰島廉航PLAY無預警倒閉！航班全數停飛

即／全日空客機宣告「緊急狀態」！疑空中放油

即／全日空客機宣告「緊急狀態」！疑空中放油

颱風猛雨！「他周三要搭機出國」航空員工說話了

颱風猛雨！「他周三要搭機出國」航空員工說話了

阿拉斯加航空客機全停飛　原因曝光

阿拉斯加航空客機全停飛　原因曝光

關鍵字：

全日空AirJapan停飛

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

快訊／「最帥展昭」甄志強驟逝！享年59歲

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面