全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

▲AirJapan確定明年停飛。（圖／翻攝自AirJapan臉書）



記者曾羿翔／綜合報導

全日空集團（ANA Holdings）宣布將於2026年3月底終止旗下中距離航線品牌「AirJapan」全日空日本航空的營運，未來營運策略將聚焦於「全日空（ANA）」與低成本航空「樂桃航空（Peach Aviation）」兩大品牌，結束僅短暫營運兩年的AirJapan品牌。

AirJapan自2024年啟航，定位於介於傳統航空與廉航之間，主打亞洲中距離航線，吸引不少對價格與服務有雙重需求的旅客。然而，在航空市場快速變化與資源整合需求下，ANA集團決定縮減品牌數量，以提高整體營運效率與國際競爭力。

▲AirJapan在官網發布停飛公告。（圖／翻攝AirJapan官網）



根據官方公告，AirJapan將於2026年3月28日執行最後一日航班，屆時將有兩班飛往成田機場的收尾航班，分別為從曼谷起飛的NQ2與從新加坡起飛的NQ4，起飛時間皆落在3月29日凌晨。目前已購票的旅客可照原計劃搭乘，但未來的訂位需重新透過AirJapan官網進行確認。

此次調整意味ANA集團將從「三品牌」體系精簡為「雙品牌」架構。AirJapan的機隊與人力資源將整合進ANA主體，藉此強化全日空與樂桃航空在中長程與短程航線的靈活運營能力，並加速亞洲市場佈局。



據了解，全日空日本航空（AirJapan）與母公司全日空共用大部分飛機，共用飛機通常會在全日空塗裝飛機的機身後端繪有「Air Japan」字樣。機隊包含波音787-8、波音787-9以及波音787-10。



雖然AirJapan名義上總共擁有78部客機，不過實際上營運自身航班的，就只有已更改為單艙等的JA801A及JA803A，兩者皆為波音787-8客機。