颱風猛雨！「一票人周三出國」他崩潰怕停飛　航空員工說話了

▲原PO擔心颱風影響航班起飛。（示意圖／記者徐文彬攝）



網搜小組／劉維報導

輕颱楊柳加速又南修，氣象署預測，周三（13日）雨勢可能很大。而一名網友傻眼直呼，他周三就要飛日本，卻看到颱風恐撲來，讓原PO急問「虎航會繞飛還是取消？」一票網友也是當天的班機，紛紛哀吼「13號飛沖繩，怕不能起飛，還怕颱風去沖繩」、「13號下午飛東京，快崩潰了」。

一名網友在Dcard哀號，本來氣象預報環境不利於颱風發展，殊不知現在變成恐穿台，周三至周四（13至14日）影響最明顯，讓準備要出國的原PO崩潰不已，「13號凌晨就要飛往東京，虎航班機不知道會不會取消？」

原PO無奈說道，雖然暑假是颱風旺季，已經有做好心理準備，但久違的出國還是遇到颱風，不免還是感到憂心。對此，原PO求問，屆時如果颱風在颱風右上方的話，「虎航會繞道飛嗎，還是直接取消班機？」

文章一出，不少網友也跟原PO一樣心慌，「13號下午飛東京 我快崩潰了」、「13號華航飛沖繩，除了怕不能起飛，還怕颱風去沖繩」、「13號早上要飛日本」、「13號早上6點半的飛機，也在想要不要改票，花火大會的票都買好了捨不得放棄QQ」、「13號1:00飛新加坡，祈禱」、「13號早上飛馬來西亞...怕爆」、「13號感覺就會一堆停飛」、「14號早上飛，旅平險先買好買滿」。

過來人則分享，「給你強心針，上次跟同事去年9月去韓國，那個時候颱風還在台灣，很多班機取消，但我當時搭的虎航就是寫正常飛行，我們怕浪費錢，所以還是搭上去了，（感覺到組員跟我們一樣怕），但機長講了很多因為颱風動向，加上韓國天氣穩定不要擔心，雖然起飛有小飄，但還是穩定飛向韓國，記得保險保好保滿」、｢6月底飛成田有遇到颱風（路徑上）正常起飛，但真的超級晃就是了｣。

其中有航空員工回應，「我只能說敝司是最不愛取消班機的航空公司，颱風天照飛不誤，如果連我們都停飛的話...那是真的飛不了，請你相信老虎！」

氣象署預報員劉沛滕表示，楊柳颱風過去位置略往南調整，因太平洋高壓有維持一定強度，導致颱風往西沒出現太多偏北狀況，一路向西往東半部陸地，可能在花蓮登陸，不過因南北偏差，有高機率登陸東半部，暴風圈可能在周三一早觸陸。

沛滕提醒，周三至周四上半天楊柳颱風影響最明顯，由於颱風移動速度算快，影響時間沒很多，但周三雨勢可能很大；周三東半部降雨較多，北部也會有陣性降雨，可能有局部大雨或豪雨機率，尤其東部、南部山區可能有局部豪雨以上等級降雨。

劉沛滕表示，周四颱風逐漸遠離，上半天中南部雨勢較大，下半天雨勢逐漸趨緩；周五起吹偏東到東南風，東半部、恆春半島有局部降雨，其他地區有午後雷陣雨。

▼民眾做好防颱準備。（圖／氣象署）


