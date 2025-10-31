　
地方 地方焦點

台中東北扶輪社首獲全球救助金　130萬全捐南投偏鄉購遠距醫療設備

▲台中東北扶輪社捐助南投偏鄉添購遠距醫療設備。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲台中東北扶輪社捐助南投偏鄉添購遠距醫療設備。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中東北扶輪社關心南投偏鄉民眾健康，將創社30年來首次申請到國際扶輪全球救助金130萬元，全數捐予南投縣衛生局採購一批遠距醫療設備，幫助魚池鄉及中寮鄉獲得醫學中心等級服務。

縣府衛生局14日在魚池鄉衛生所舉行「南投縣魚池鄉與中寮鄉偏鄉地區醫療照護提升及疾病預防計畫」捐贈暨揭牌典禮，縣府代理秘書長簡青松代表接受捐贈，並回贈感謝狀給國際扶輪3461地區台中東北扶輪社社長黃培展；衛生局長陳南松、魚池鄉衛生所主任洪元哲、中寮鄉衛生所主任劉耿維、魚池鄉長劉啟帆、縣議員王秋淑，還有居間大力促成的立林長青事業有限公司董事長詹詠薇及3461地區總監蔡陽明、前總監何信宗、總監當選人廖勝揮，台中東北扶輪社前社長陳君旭、葉榮鴻、江振德、台中東昇扶輪社社長王雲以等人，都共同出席見證。

▲台中東北扶輪社首度申獲國際扶輪全球獎助金，全數捐贈南投魚池、中寮兩偏鄉遠距醫療設備。（圖／南投縣政府提供）

黃培展表示，因東北扶輪創立以來首次申請到國際扶輪全球救助金，經與南投衛生局接洽了解偏鄉民眾需求後，進而規劃「南投縣魚池鄉與中寮鄉偏鄉地區醫療照護提升及疾病預防計畫」：採購高階攜帶型數位醫療影像系統、耳鏡鏡頭、皮膚鏡、眼底鏡、口腔鏡、數位裂隙燈、視訊設備，並建立臺中榮總與魚池、中寮兩鄉衛生所間的遠距醫療會診平台，讓兩鄉民眾能直接取得醫學中心等級的專科會診服務。

▲台中東北扶輪社首度申獲國際扶輪全球獎助金，全數捐贈南投魚池、中寮兩偏鄉遠距醫療設備。（圖／南投縣政府提供）

▲台中東北扶輪社首度申獲國際扶輪全球獎助金，全數捐贈南投魚池、中寮兩偏鄉遠距醫療設備。（圖／南投縣政府提供）

簡青松說，該縣除南投、草屯、埔里、竹山四大市鎮擁有醫院，其餘鄉鎮都屬醫療偏鄉，尤其所謂「不山不市」鄉鎮的區域醫療資源缺乏程度，更不亞於山地原鄉，很多有需求的民眾、尤其是老年人因交通不便，只能輾轉至鄰近鄉鎮醫院就醫，光交通往返時間就需要1.5至4小時不等；如今透過遠距會診平台及遠距醫療儀器，到離家不遠的衛生所就能取得臺中榮總專科醫師的同步會診與治療與取藥，以科技輔助大大提高醫療可近性，更能大幅減少居民舟車勞頓的負擔、在社區內享受更便利的復健醫療服務，非常感謝國際扶輪社的大愛捐助。

縣府衛生局表示，後續會持續追蹤本項計畫服務狀況，衛生所醫師、護理師也將積極與臺中榮總專科醫師合作，讓更多居民享受到完善的醫療服務，共同迎接高齡化社會帶來的挑戰。

台中東北扶輪社首獲全球救助金　130萬全捐南投偏鄉購遠距醫療設備

知名萬善堂被偷140萬　落網賊喊：有擲筊

知名萬善堂被偷140萬　落網賊喊：有擲筊

葉姓男子疑覬覦中寮鄉萬善堂「囝仔公」廟方香火鼎盛，於3日內2次前往行竊，還就地取材運用廟內貢香勾取神像上的金牌，並竊取香油錢，廟方損失約140萬元；警方獲報後一日內火速循線將其逮捕，葉男竟還聲稱「有向神明擲杯獲准」才偷竊，讓警方啼笑皆非。

魚池整體開發區市地重劃意願調查說明會8／14登場

魚池整體開發區市地重劃意願調查說明會8／14登場

休旅車逆撞對向車、撞斷電桿！中寮鄉4856戶停電

休旅車逆撞對向車、撞斷電桿！中寮鄉4856戶停電

國有地赫見喵喵製毒廠！幕後金主、房東被揪出

國有地赫見喵喵製毒廠！幕後金主、房東被揪出

中寮柳丁汁feat.名間茉莉綠茶飲品48天創千萬業績

中寮柳丁汁feat.名間茉莉綠茶飲品48天創千萬業績

關鍵字：

台中東北扶輪社國際扶輪全球獎助金魚池鄉中寮鄉遠距醫療設備

讀者迴響

